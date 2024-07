Sistemi di scarico per moto: perché cambiarli, come sceglierli

I sistemi di scarico per moto sono tra le componenti più ricercate da chi vuole praticare il tuning, ovvero ottimizzare le prestazioni e personalizzare l’estetica della propria moto. Non c’è di cui stupirsi: a un costo spesso accessibile, impattano profondamente su tutti i parametri. Certo, sceglierli non è facile, vista la vastità e la varietà attualmente a disposizione.

In questa guida forniamo una panoramica dei sistemi di scarico, spieghiamo cosa sono e la loro funzione, offriamo consigli per scegliere i modelli più adatti, magari in associazione ai silenziatori (fondamentali per garantire l’omologazione). In chiusura, indicheremo dove acquistare degli eccellenti silenziatori e sistemi di scarico completi prodotti in Italia.

Perché cambiare il sistema di scarico per moto

hanno lo scopo di convogliare i fumi prodotti dalla combustione all’esterno. Dunque, svolgono un ruolo fondamentale per il consumo di carburante, per la sua resa e quindi per le prestazioni della moto.

In giro si trovano sistemi di scarico formalmente non originali, ma che impattano profondamente sui parametri della moto. Sono i cosiddetti aftermarket. Nella maggior parte dei casi, si caratterizzano per un design interno tale da velocizzare il passaggio dei fumi (garantendo ad essi una minore resistenza). Ciò, unitamente all’impiego di materiali performanti, garantisce numerosi vantaggi.

● Prestazioni migliorate. Un sistema di scarico nuovo, specie se di tipo sportivo, può aumentare significativamente le prestazioni. La riduzione della resistenza al flusso dei gas di scarico consente al motore di respirare meglio, migliorando così la potenza e la coppia. Un flusso di scarico più efficiente riduce anche la temperatura del motore, prevenendo il surriscaldamento e garantendo una maggiore affidabilità a lungo termine.

● Riduzione del peso. I sistemi di scarico più efficienti spesso utilizzano materiali leggeri come titanio o fibra di carbonio, che possono ridurre significativamente il peso complessivo della moto. Un peso inferiore migliora la maneggevolezza, l'accelerazione e la frenata, rendendo la moto più agile e reattiva. La riduzione del peso contribuisce anche a migliorare l'efficienza del carburante, permettendo una maggiore autonomia e determinando un minor consumo.

● Estetica e suono personalizzati. Cambiare il sistema di scarico permette di personalizzare l'aspetto e il suono della moto secondo i propri gusti. I sistemi acquistato ad hoc per l’ottimizzazione della moto offrono una vasta gamma di design che possono migliorare l'estetica generale del veicolo. Inoltre, un nuovo scarico può modificare il suono della moto, rendendolo più profondo e aggressivo, migliorando l'esperienza di guida.

Come scegliere il sistema di scarico per moto

Come già specificato, l’offerta di sistemi di scarico è incredibilmente varia e vasta. Da qui, il classico imbarazzo della scelta e il concreto rischio di scegliere. DI seguito, alcuni consigli per effettuare un acquisto in linea con le proprie esigenze.

● Compatibilità. Verificare la compatibilità del nuovo sistema di scarico con il modello specifico della moto è essenziale. Benché molti sistemi siano universali (o quasi), molti altri sono dedicati a specifiche tipologie di moto. Il rischio, dunque, è quello di non poter utilizzare il sistema appena acquistato.

● Materiali di costruzione. Valutare i materiali utilizzati nella costruzione del sistema di scarico è fondamentale. I materiali comuni comprendono acciaio inossidabile, titanio e fibra di carbonio. L'acciaio inossidabile offre un buon equilibrio tra costo e durabilità, mentre il titanio e la fibra di carbonio sono più leggeri e offrono prestazioni migliori, ma a un costo maggiore.

● Obiettivi di prestazione. Definire chiaramente gli obiettivi di prestazione aiuta a scegliere il sistema di scarico più adatto. Se l'obiettivo principale è aumentare la potenza e la coppia, è bene scegliere un sistema progettato per migliorare il flusso dei gas di scarico. Se invece si desidera ridurre il peso della moto per migliorare la maneggevolezza, è bene optare per materiali leggeri come il titanio o la fibra di carbonio. Analogamente, alcuni sistemi offrono un suono più aggressivo, mentre altri sono progettati per mantenere una resa acustica più discreta.

Dove trovare i migliori sistemi di scarico per moto

Il consiglio migliore, tuttavia, è quello di scegliere un buon punto vendita. Questo dovrebbe caratterizzarsi per un’offerta vasta, per ottimizzare le probabilità di individuare ciò che si sta cercando. Dovrebbe anche essere ben organizzato, in modo da garantire una consegna rapida e un’esperienza d’acquisto confortevole.

