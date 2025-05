Michele Gai: Passione ed Esperienza per Fiori & Vini Carignano 2025

Insieme agli altri sommelier di Carignano, da 12 anni organizza le apprezzate degustazioni guidate con abbinamento cibo-vino, ospitate nelle suggestive sale di Villa Bona.

Quali tipologie di degustazioni potremo scoprire a Carignano?

Saranno tre gli appuntamenti dedicati al gusto:

Venerdì 9 maggio, ore 20:

Avremo il piacere di ospitare Enrico Cauda, Luca Faccenda e Alberto Oggero. Sono le tre anime del collettivo SoloRoero: un progetto vitivinicolo territoriale e artigianale nato nel Roero con l'ambizione di superarne i confini e raccontare la sua storia più autentica attraverso i propri vini. Il loro obiettivo comune è valorizzare il Roero con la produzione di etichette profondamente legate al territorio. Intendono interpretare al meglio quest'area, vinificando unicamente le varietà più classiche e caratteristiche: l'Arneis [A] e il Nebbiolo [N], nobilitandole per ciò che realmente sono. Una scelta chiara e, a loro dire, fondamentale.

Sabato 10 maggio, ore 19:

Sarà con noi un rinomato produttore di Barolo: Elio Sandri di Monforte. Elio non è solo un produttore, ma un lavoratore instancabile, un profondo pensatore e un attento osservatore. Le sue vigne si trovano tutte sotto la denominazione Perno, un cru dove si respira un'aria quasi "borgognona", sovrastata da una fitta zona boschiva che lui sceglie di non coltivare per preservare un microclima e un habitat unici, parte integrante dell'ecosistema. La sua azienda, Cascina Disa a Monforte d'Alba, vanta una storia antica: era un insediamento di monaci già nel XV secolo, dediti allora come oggi alla produzione di vino nelle Langhe. Da queste terre nascono vini di grande tipicità, frutto della sua dedizione alla vite e del rispetto rigoroso dei metodi tradizionali di vinificazione.

Domenica 11 maggio, ore 11:

Per l'ultima degustazione, assaggeremo i vini dalla Garfagnana, con Marco, contitolare dell'azienda agricola Maestà della Formica, di Careggine (Lucca). L'azienda è nata nel febbraio 2013 nel suggestivo territorio delle Alpi Apuane, a circa 1050 mt s.l.m., in località La Foce, nel comune di Careggine. Situata su un vasto altipiano storicamente vocato all'agricoltura (oggi purtroppo in parte abbandonato), l'azienda si estende alle pendici del monte Sumbra. Forti escursioni termiche estive, abbondante neve in inverno, primavere miti e soleggiate, unite all'eccellente natura del suolo, creano le condizioni ideali per le loro colture. L'azienda pratica un'agricoltura biodinamica, seguendo un'etica di coltivazione profondamente legata al territorio, su terreni da sempre esenti da lavorazioni chimiche invasive e dove la natura originale viene preservata intatta. La parola d'ordine è qualità, raggiunta attraverso il rispetto profondo della natura e il desiderio di esserle d'aiuto per consentirle di esprimersi al meglio, convinti che sia proprio questo a distinguere un buon prodotto da un grande prodotto.

Non solo vino: tutti gli assaggi saranno accompagnati da piatti in abbinamento appositamente studiati e creati dallo staff di cucina del Comitato Manifestazioni.

Michele, in quali date sono previste le degustazioni e come si può prenotare?

Ricordo le date: Venerdì 9, Sabato 10 e Domenica 11 maggio, sempre a Carignano presso Villa Bona, nell'ambito di Fiori & Vini 2025.

Vi invito a prenotare quanto prima, poiché i posti disponibili per ogni appuntamento sono limitati.

Ingresso degustazioni: Via Monte di Pietà 1, Carignano (TO). Prenotazioni: tramite cellulare al +39 339 3484206 oppure tramite e-mail a michele@michelegai.it