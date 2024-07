Sviluppo internazionale: il Casinò di Monte-Carlo si unisce alle crociere di lusso Crystal

Il 20 giugno, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer e la compagnia di crociere Crystal hanno firmato un accordo di partnership per la creazione del primo casinò in mare sotto l'insegna del Casino de Monte-Carlo entro la fine del 2024. Si tratta della prima espansione internazionale della SBM nel settore dei giochi tradizionali. La Grande Arte del Gioco d'Azzardo, nata nel Principato 160 anni fa, viene esportata per la prima volta nella sua storia, promettendo ai passeggeri delle navi Crystal un'esperienza di gioco e intrattenimento di alto livello.