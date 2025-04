Visita di lavoro nel Principato per il Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale francese

Giovedì 27 marzo Pascal FAURE, direttore generale dell'INPI, accompagnato da due dei suoi collaboratori (Jérémie FENICHEL, Direttore della Direzione della Proprietà Industriale e delle Imprese e Eric CATAPANO, Delegato Regionale PACA nella Direzione dell'Azione Economica) ha effettuato una visita di lavoro nel Principato.

Tra i momenti chiave di questa visita, FAURE ha firmato con Pierre-André CHIAPPORI, Consigliere del Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia, un memorandum d'intesa che mira a rafforzare la cooperazione tra l'INPI e la Divisione della Proprietà Industriale (D.P.I.) della Direzione dello Sviluppo Economico, attraverso attività e progetti congiunti.

Tra questi progetti si annovera l'armonizzazione delle procedure di trattamento delle domande di protezione immateriale, la messa in comune delle risorse o ancora la partecipazione a campagne di sensibilizzazione, promozione e informazione nel quadro dei programmi sviluppati dall'Alleanza francofona della proprietà intellettuale.

Durante questo viaggio, la delegazione dell'INPI ha avuto l'opportunità di incontrare le startup stabilite nell'incubatore MONACOTECH, dove Pascal FAURE ha ricordato l'importanza di appropriarsi dei diritti di proprietà intellettuale, per farne una vera e propria leva di crescita. Ha potuto anche scambiare lungamente con Stéphan BRUNO, Direttore della Direzione dello Sviluppo economico e con Jean-Pierre SANTOS, Capo della D.P.I., che ha presentato le attività e le ambizioni future della sua Divisione che si basano in particolare sul dispositivo del memorandum d'intesa.

La visita nel Principato é stata l'occasione non solo per dimostrare l'eccellenza delle relazioni che i due uffici nazionali intrattengono da diversi decenni, in particolare attraverso l'attuazione dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2006, o ancora nell'ambito della governance dell'Ufficio europeo dei brevetti, ma anche di segnare ufficialmente l'ingresso del D.P.I. nell'Alleanza francofona della proprietà intellettuale.