Guida Michelin 2025, due stelle per L'Abysse Monte-Carlo

Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha brillato per la sua gastronomia durante la cerimonia della Guida Michelin Francia 2025, che si è tenuta lunedì 31 marzo a Metz. Solo otto mesi dopo la sua apertura nel luglio 2024, l'Abysse Monte-Carlo, vero e proprio tempio dell'Arte del sushi all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, ha ricevuto due stelle. Elsa, la tavola gastronomica del Monte-Carlo Beach, si aggiudica una stella un anno dopo l'arrivo dello chef Marcel Ravin e dello chef Domenico D'Antonio ai comandi del ristorante. Dal lato del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, il Blue Bay Marcel Ravin** riceve il titolo Passion Dessert 2025. Monte-Carlo Société des Bains de Mer rafforza il suo status di Resort più stellato d'Europa con 10 stelle.



Due stelle per l'Abisso di Montecarlo



Otto mesi dopo la sua apertura, queste due stelle costituiscono per lo Chef Yannick Alléno, il maestro sushi Yasunari Okazaki e tutto il team del ristorante un vero e proprio indicatore di fiducia. Un riconoscimento anche per la loro incessante ricerca dell'eccellenza e della loro maestria nell'arte del sushi.



A L'Abysse Monte-Carlo, ogni creazione racconta la storia delle stagioni nel rispetto della tradizione. Frutto di una pesca locale e responsabile, i pesci sono pescati secondo i loro cicli riproduttivi per preservare le diverse specie. Il maestro sushi Yasunari Okazaki lavora a stretto contatto con i pescatori che praticano metodi di pesca sostenibili e l'ikejime per preservare la carne del pesce intatta. La bellezza e il rispetto del prodotto sono fondamentali nell'arte del sushi. Lavorando i pesci di primavera, estate, autunno e inverno, il Maestro sushi Yasunari Okazaki fa evolvere la carta in funzione delle stagioni e delle catture dei pescatori.





Questa doppia distinzione della guida rossa conferma L'Abysse Monte-Carlo come una destinazione imperdibile, dove ogni dettaglio, dal piatto all'arredo, è un invito al viaggio.

L'Hôtel Hermitage Monte-Carlo è più che mai l'Hotel dei Conoscitori.

"Io e le squadre siamo particolarmente fieri e grati per queste stelle, che arrivano dopo solo otto mesi di apertura. Sono la ricompensa di un lavoro assiduo, portato ogni giorno da team appassionati, che si evolvono al mio fianco da diversi anni. L'Abysse Monte-Carlo diventa così il primo ristorante giapponese a due stelle di Monte-Carlo». Yannick Alléno



«Sono estremamente onorato da questo premio e dall'accoglienza che Monaco ha riservato a L'Abysse Monte-Carlo.» Yasunari Okazaki



Una stella per Elsa



Nell'intimità del Monte-Carlo Beach, il ristorante Else è uno scrigno nel cuore della Riviera. La sua atmosfera elegante, ispirata al chic degli anni '30, offre una parentesi nell'arte di vivere mediterranea. La sala inizia un'immersione marina, dove i toni azzurri evocano con delicatezza i contorni della costa. Un arredamento immerso nel blu e nella luce per un momento sospeso, a pranzo come a cena. L'ampia terrazza, con il mare come unico orizzonte, invita a un'esperienza sensoriale incantevole, cullata dal mormorio delle onde e accarezzata dalla brezza marina.

Questa distinzione segna un momento forte per lo chef Marcel Ravin, lo Chef Domenico D'Antonio a cui sono state affidate le commesse di Elsa e i team del Monte-Carlo Beach, un anno dopo che lo Chef ha preso le redini di Elsa per sviluppare un nuovo concetto di «giardino marino». Dalla sua nativa Martinica, lo Chef Marcel Ravin, che vanta ormai 3 stelle nella Guida Michelin, mantiene un profondo rispetto per la pesca e la cultura marittima. Ha scelto di celebrarli attraverso il menù del ristorante Elsa proponendo un vero e proprio giardino marino, dove le delizie del mare si fondono con i tesori della terra. Alleanze audaci, come il Piccione del Piemonte con le morelle, l'inchiostro di seppia, la salsa cauda, i ravioli plin erbacei; il Rouget di roccia cotto sulla roccia, il consommé di testa arrostita o il Craquelin di un'isola galleggiante, alle lattughe di mare e spirulina, limone dal mento gelido rivelano una deliziosa sinfonia di gusti, celebrando la ricchezza del nostro ambiente marino. Qui una cottura al vapore di acqua di mare, lì un succo marino e vegetale. Ogni sapore del mare e della pesca sublimano i prodotti della terra in un'esperienza gastronomica tanto etica quanto gustosa.





"Sono molto felice e onorato di questa distinzione che devo alla passione dei miei team di cucina e sala, in particolare a Domenico. Elsa è un luogo che mi ha sempre attratto e molto ispirato. Ringrazio il nostro presidente Stéphane Valeri, il nostro direttore generale, Albert Manzone e René Blino, direttore del Monte-Carlo Beach, per la fiducia che mi hanno accordato e per avermi permesso di vivere questa bella avventura umana e culinaria." Marcel Ravin.

Il titolo Passion Dessert 2025 assegnato al Blue Bay Marcel Ravin



Dal lato del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, menzione speciale per il Blue Bay Marcel Ravin** e la Chef pasticciera Floriane Grand con il titolo Passion Dessert 2025. Dal 2019, la famosa guida rossa mette in luce i pasticceri che contribuiscono in modo significativo all'esperienza gastronomica. Il titolo Passion Dessert valorizza così questi artigiani del dolce, di tutte le generazioni, che oggi tracciano la strada di una pasticceria al contempo inventiva e impegnata, offrendo ai propri clienti esperienze uniche. Floriane Grand, cuoca pasticciera dell'hotel, lavora al fianco dello chef Marcel Ravin da sei anni. L'identità culinaria del Blue Bay Marcel Ravin** si estende alla pasticceria grazie al lavoro di Floriane. Insieme, i due chef si ispirano al giardino, alle erbe aromatiche e alla stagionalità e creano un legame unico con i Caraibi attraverso le loro creazioni. Floriane cerca di trovare l'equilibrio tra leggerezza e poco dolce, senza dimenticare la golosità. I suoi dessert sono il riflesso del suo talento unico e testimoniano la sua maestria unica, sempre alla ricerca della perfezione.





Il resort più stellato d'Europa



Oggi, il Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer consolida la sua posizione di leader tra i resort più prestigiosi d'Europa, in particolare per quanto riguarda la gastronomia. Infatti, il gruppo ora ha 10 stelle:



Le Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris Monte-Carlo***

Blue Bay Marcel Ravin**

L'Abysse Monte-Carlo**

Pavyllon Monte-Carlo, un ristorante di Yannick Alléno all'Hôtel Hermitage Monte-Carlo*

Le Grill*

Elsa*

L'Abysse Monte-Carlo è l'unico ristorante giapponese doppiamente stellato a Monaco e sulla Costa Azzurra.

"Questa pioggia di stelle caduta su L'Abysse Monte-Carlo ed Elsa, raddoppiata dal premio speciale «Passion Dessert» del Blue Bay mi riempie di gioia e di orgoglio. Ora con 10 stelle, il nostro sogno condiviso è diventato realtà. Grazie al vostro talento e a quello dei vostri straordinari team, contribuite più che mai a fare di Monte-Carlo Société des Bains de Mer la destinazione di riferimento per l'Art de vivre e la gastronomia in Europa." ha risposto Stéphane Valeri, Presidente-Delegato del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, rivolgendosi ai Capi del Resort monegasco.

"Voglio congratularmi con tutti i collaboratori che, a contatto con il talento dei nostri chef, hanno contribuito a plasmare questo successo che è anche il loro. Questi riconoscimenti convalidano la strategia di restauro del nostro Gruppo, per il quale il concetto di eccellenza deve sempre andare di pari passo con quello dell'esperienza cliente." sottolinea Albert Manzone, Direttore generale.