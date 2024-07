Ad Auron la 5ª edizione del Festival del benessere in montagna

Il Festival du Bien-Être en Montagne di Auron vi invita a vivere un'esperienza unica di relax e natura il 6 e 7 luglio. Questo festival, che si svolge nell'arco di un fine settimana, offre una serie di attività per aiutare i partecipanti a ricaricare le batterie in un ambiente magnifico.

Temi e attività

Il festival è strutturato intorno a tre temi principali: alternativo, relax e sport sani. Ogni tema offre laboratori, sessioni di scoperta e attività all'aperto.

Medicina alternativa

- Naturopatia e oli essenzialioli essenziali: esplorate i benefici dei medicinali e imparare a usare oli essenziali peril vostro benessere.

- Uscite botaniche :scoprire la botanica e piante commestibili e medicinali durante passeggiate guidate.

- Assioterapia: un'introduzione alle tecniche di guarigione naturale.

- Sylvoterapia:connettersi con la naturanatura attraversola terapia degli alberi.

Per tutto il fine settimana, massaggi e riflessologia dei palmi (a cura di un riflessologo certificato) così come dimostrazioni di shiatsu e sokuatsu saranno presso la Salle Rovery. Registratevi sul posto per approfittare di questi momenti di relax a prezzi molto convenienti.

Il Festival del benessere in montagna è un'occasione ideale per riconnettersi con se stessi e con la natura, scoprendo allo stesso tempo nuove pratiche di benessere. Che siate fan della medicina alternativa di relax o un appassionato di sport questo festival offre un programma variegato per tutti i gusti e tutte le età.