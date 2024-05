Oggi Nizza festeggia l’Europa: manifestazioni, Eurovision party e tante animazioni al Jardin Albert Ier sulla Promenade

La Métropole Nice Côte d’Azur organizza oggi, sabato 11 maggio 2024, la terza edizione della Giornata dell'Europa.

La festa popolare, passata dai 7 mila visitatori dell’edizione 2022 agli oltre 15 mila di quella del 2023, si svolge nel giardino Albert 1er.

In abbinamento una serata memorabile: per la prima volta in Francia, l'Eurovision Party sarà trasmesso da un grande luogo pubblico, circondato dall'intrattenimento.



L’evento mira a far conoscere l'Europa attraverso i suoi valori di condivisione, scoperta e multiculturalità che troviamo nella gastronomia o nell'intrattenimento. Molti eventi, attività e laboratori saranno offerti gratuitamente.



Durante tutta la giornata, é possibile scoprire i tanti sapori europei con 8 food truck che propongono diverse specialità: pasta fatta in casa e gnocchi cotti in una ruota di parmigiano, hamburger, hot dog e piadine nizzarde, crepes salate e dolci, gelati artigianali.





Sono previste diverse attività creative e culturali oltre ad animazioni e si svolgeranno anche due tavole rotonde per riflettere insieme sulla cooperazione transfrontaliera e sulle elezioni europee.



Eurovision Party

Per la prima volta in Francia, per celebrare l'Eurovision, momento importante della cultura pop europea, la Città di Nizza organizza un grande Eurovision Party con trasmissione in diretta dell'evento ospitato dal grande palco all'aperto del Théâtre de Verdure.



Una serata leggendaria con un'atmosfera di prim'ordine. In programma: trasmissione dell'Eurovision su maxi schermo all'aperto, dj set, food truck e tantissime attività e giochi a vincita. A fine serata i presenti potranno votare la loro canzone preferita.

La serata sarà condotta dalla Grande Dame, che ha appena terminato lo spettacolo Drag race UK vs the World, dove ha rappresentato con orgoglio la Francia davanti a RuPaul. Ad accompagnarla per l'occasione saranno le drag queen più simpatiche: Ginger Bitch e Lady Miss Tik.

Condurrà la serata anche Carla Lazzari, star nizzarda di TikTok e rappresentante della Francia allo Junior Eurovision 2019 con il suo indimenticabile brano “Bim Bam toi”.