Roquebrune Cap-Martin, i genitori scoprono il centro ricreativo di Carnolés

Mercoledì 26 giugno, i genitori sono stati invitati al centro ricreativo Carnolès per scoprire il luogo in cui i loro figli vengono seguiti il mercoledì e durante le vacanze scolastiche. Inoltre, si è pensato di invitare anche i genitori dei bambini che frequenteranno il centro da settembre 2024.

Sono stati invitati anche i genitori dei bambini che frequenteranno il centro da settembre 2024. Per fare questo sono stati allestiti diversi laboratori, tra cui il dodgeball, un percorso per non vedenti, un albero delle mani, un giardino e una stanza sensoriale, uno stand fotografico e informativo e tutta una serie di giochi ricreativi.

Organizzata dal Servizio Infanzia dell'IRCM, la giornata ha avuto come tema la tolleranza e l'inclusione nelle attività del tempo libero. Obiettivo della giornata è stato quello di fornire informazioni sulle condizioni di accoglienza dei bambini presso il centro ricreativo, far loro conoscere la struttura e le attività offerte dal centro e per incontrare i facilitatori, i genitori e i bambini.