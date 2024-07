Nizza, tre giorni di festa alla Maison Francine Gag

Dal 3 al 5 luglio 2024, la Maison Francine Gag, invita a condividere la sua “Salade Niçoise”!

Sede del gruppo folcloristico Nice la Belle, la casa inaugurata nel 2015 é un luogo di vita della cultura nizzarda.

Dopo il successo delle sue giornate nizzarde, la Maison Francine Gag propone 3 giorni di festeggiamenti, patrocinati dall'Ufficio del Turismo di Nizza.



Un mix di eventi, incentrati sulla Maison e sulle attività che offre durante tutto l'anno; con eventi aperti a tutti o riservati ai più piccoli.



Il programma

Mercoledì 3 luglio 2024

La festa inizierà con l'accoglienza di una quarantina di bambini per un pomeriggio ricreativo incentrato su uno spettacolo di burattini proposto dal laboratorio di Nux Vomica e su una dimostrazione delle piccole ballerine di Nice la Belle.

Alle 18 l'apertura al pubblico e l’inizio dei festeggiamenti con una conferenza sul particolarismo nizzardo, a cura di Jean-Luc Gagliolo, per comprendere meglio come si è forgiata l’identità.

La conferenza avrà quale tema “Nizza una terra singolare, un destino particolare”.

La serata proseguirà nello spirito da osteria con un balèti des Mai qu'acò.



Giovedì 4 luglio 2024

La mattina successiva, è dedicata agli studenti della scuola Ray-Gorbella. La Maison Francine Gag aprirà le sue porte con la rappresentazione dello spettacolo “Nice (nous) est Comté” proposto dalla Cie Fée des Rêves.

Poi, dalle 18 alle 20, è previsto un after work con brani tradizionali eseguiti dal laboratorio di canto e spiegazioni linguistiche da parte degli studenti del corso di nizzardo.

Con un obiettivo comune: divertirsi con la lingua e scoprire cosa si nasconde dietro le canzoni e le sue espressioni.



Venerdì 5 luglio 2024

Infine, venerdì 5 luglio, la giornata inizierà con un'attività conviviale proposta dal laboratorio di cucito che prevede la creazione di un piccolo astuccio per aghi e di un astuccio per.

Alle 20,30, Eve Fumaroli e Sylvain Casagrande de Nissart Per Tougiou, proporranno lo spettacolo in nizzardo "Lou Toump", frutto del loro lavoro su un testo dimenticato di Guihèn Boréa, che faceva parte della troupe del “Théâtre Barba Martin” dove si distinse Francis Gag.



Primo appuntamento, dunque, mercoledì 3 luglio alle 18 per condividere la “Salade Niçoise”.



La Maison Francine Gag si trova a Nizza in Avenue Stephen Liégeard 43.