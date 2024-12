Arriva il grande freddo: a Nizza è stato attivato il dispositivo di solidarietà sociale

A Nizza, come si ripete ogni inverno, è stato attivato dal Comune il dispositivo di solidarietà sociale: mira a rafforzare le capacità di accoglienza, di alloggio e di inserimento dei più bisognosi nonché a rafforzare la sorveglianza sociale garantita dai servizi di primo contatto in collaborazione con i centri di accoglienza.



Il CCAS ha attivato, 365 giorni/anno, un centro di accoglienza d'emergenza (CHU) situato in Rue Trachel con una capacità di 84 posti per gli uomini e 15 posti per le donne.

La sistemazione comprende l'accesso alle docce, il pasto serale, il pernottamento in camera singola o doppia e la colazione.

Durante l'inverno, questo centro è aperto anche di giorno, nei fine settimana, per garantire una ricezione 7 giorni su 7.