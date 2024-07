F1. Leclerc e la Ferrari sbagliano tutto a Silverstone, dove torna a vincere Hamilton dopo due anni e mezzo

Charles Leclerc e la Ferrari sono spariti dopo il trionfo di Montecarlo. Anche Silverstone per il pilota del Principato è una gara calvario, iniziata con l'undicesimo posto in griglia dopo un suo errore in qualifica che è costato il mancato accesso in Q3.

Un piccolo squillo con una gran partenza e la rimonta fino all'ottavo, poi settimo posto, ma a un quarto di gara quando le previsioni davano pioggia, in accordo col team arriva la scelta di montare le intermedie: l'acqua arriva solo otto tornate dopo, abbastanza per disintegrare le gomme e compromettere una corsa che per lui si conclude lontanissimo dalla zona punti.

La Ferrari si inverte i ruoli con una Mercedes rediviva, che nonostante un'inferiorità ancora oggettiva nei confronti delle McLaren e della Red Bull di Verstappen, sta lì a giocarsela, nell'incertezza totale del meteo che può stravolgere le strategie, ma alla fine è Lewis Hamilton a essere premiato in questa divertente roulette che vivacizza la lotta di un Gran Premio pimpante. È il successo numero 104, il nono a Silverstone per il pilota di casa, che forse non pensava a lugliondi storcere il naso guardando le prestazioni della sua futura macchina colorata di rosso.

Completano il podio Verstappen e Norris, anche oggi in battaglia. Quarto Piastri davanti a un Sainz anonimo con una Ferrari assente ingiustificata in queste lotte per le vittorie di una singola gara.