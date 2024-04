Nizza, il capolavoro di Monet “Les Villas à Bordighera” esposto al Musée des Beaux-Arts

Nel 2024, il Ministero della Cultura e il Museo d'Orsay celebrano 150 anni di impressionismo.

Parallelamente alla mostra “Parigi 1874. Inventare l'impressionismo” che si terrà a Parigi, circa 180 opere, in prestito eccezionale da parte del museo d'Orsay, potranno essere scoperte in più di 30 musei francesi.



Prima della mostra dedicata a Berthe Morisot, il Museo delle Belle Arti Jules Chéret di Nizza presenta, fino al 29 settembre 2024, un capolavoro di Claude Monet.



Dipinta per Berthe Morisot, l'opera fu concepita da Claude Monet come pannello decorativo per adornare il soggiorno-studio del suo appartamento parigino: poteva così ammirarlo quotidianamente.

Questa intimità tra lo spettatore e l'opera d'arte è ricreata al Museo delle Belle Arti che accoglie i visitatori in un confortevole spazio di contemplazione, con note familiari.



Rappresentando la città italiana di Bordighera, questa tela testimonia l'attaccamento dei due pittori alla Riviera, che visitarono più volte intorno al 1880.

I soggiorni di Berthe Morisot a Nizza saranno al centro della mostra “Berthe Morisot a Nizza. Escales impressionnistes” che aprirà i battenti il 7 giugno 2024 e continuerà la celebrazione dell'impressionismo a Nizza.





L'arrivo del capolavoro di Claude Monet al Museo delle Belle Arti il 5 aprile 2024 sarà accompagnato da numerose visite e laboratori tematici:



Coniugare il piacere della vista e del gusto, del lavoro e del palato, questa è l'esperienza sensoriale che il Museo delle Belle Arti propone in occasione della Notte Europea dei Musei. Gli chef Daniele e Diane Mundo proporranno un antipasto ispirato al capolavoro di Monet Les Villas à Bordighera. I percorsi di degustazione sono offerti al pubblico.





