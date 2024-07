Cannes, Chaplin protagonista al museo del cinema effimero

Dopo Romy Schneider e Louis de Funès, il Musée éphémère du cinéma è dedicato quest'estate a una nuova figura emblematica nella storia della settima arte: Charlie Chaplin.



La mostra “The Kid, Charlie Chaplin - L'Exposition » si può visitare al Palais des Festivals et des Congrès fino al 25 agosto.

Organizzata dal Comune di Cannes in collaborazione con Chaplin's World, la mostra é dedicata più specificamente al primo lungometraggio di “Charlot”: The Kid.



Documenti rari, foto, estratti e decorazioni ideati per l'occasione compaiono nel programma della mostra, articolata in undici spazi.

I primi quattro sono dedicati all'infanzia "piuttosto triste" di Charlie e al posto centrale occupato dalla mamma Hannah, che nonostante le difficoltà cercava di far ridere i suoi due figli.

Negli spazi 5 e 6, intitolati Jeux de miroirs, les deux kids, vengono affrontate le somiglianze tra i due vagabondi, bombetta per uno e berretto da strillone per l'altro.

Gli spazi dall'8 al 10 dimostrano quanto il film sia autobiografico, proponendo in particolare gli spettacoli di lanterne magiche che hanno incantato l'infanzia di Chaplin: un'installazione realizzata grazie alla collaborazione del Museo svizzero della fotografia di Vevey.

Infine, lo spazio 11, conosciuto come Nickelodéon, è una sala cinema vecchio stile che permette di vedere numerosi cortometraggi di Chaplin.



La mostra si tiene fino al 25 agosto 2024 al Palais des Festivals et des Congrès (accesso dalla Hall Méditerranée), é aperta tutti i giorni dalle 14 alle 22, fino a mezzanotte il 30 luglio.