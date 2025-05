Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Appuntamenti imperdibili

Classic’Antibes

Auditorium Hector Berlioz - Antibes

Biglietteria presso gli sportelli degli Uffici del Turismo di Antibes e di Juan-les-Pins oppure online

Il 3 maggio alle 20

Due solisti: Hays Sukiasyan al violoncello e Jean-Paul Gasparian al pianoforte, accompagnati dall’Orchestre National de Cannes diretta da Karpar Zendher.



Diversi

Vide-grenier marine - Il 3 maggio de 10 ore 15 - Port Vauban - Antibes

59e croisière bleue - Dal 7 al 11 maggio - Les Remparts d'Antibes



Théâtre

Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Flan macaron - Fino al 3 maggio ore 20,30



Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes

Toi et tes nuages - Il 3 maggio ore 20,30 - Il 4 maggio ore 16



Expositions

L'effet riviéra - Fino al 10 maggio - Bd D'Aguillon - Vieil Antibes

Nuit européenne des musées - Il 17 maggio de 20 ore 00 - Antibes

Galerie seguin : "regards" - Fino al 31 maggio - 4 Rue du Docteur Rostan- Antibes



Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 -

Musée de la carte postale – Antibes



Visite guidate

Vecchio Antibes in francese - Il 9 & 30 maggio ore 14,30 e il 13 & 20 maggio ore 10

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Le Sentier du Littoral - Il 15 maggio ore 9,30