Angoli di Costa Azzurra. Mouans-Sartoux, viaggio nei Giardini del Museo della Profumeria (Foto)

A pochi chilometri da Grasse, capitale mondiale della profumeria, i Giardini del Museo Internazionale della Profumeria (MIP) offrono un'esperienza unica tra natura, storia e tradizione.



Inaugurati nel 2007, i giardini si estendono su 2,7 ettari ai piedi delle colline di ulivi e cipressi, nel comune di Mouans-Sartoux.



Qui, tra filari di rose di maggio, gelsomini, aranci, tuberose e violette, si riscopre l’antica arte della coltivazione delle piante da profumo, in un contesto che rispetta i saperi agricoli ancestrali.





I visitatori possono passeggiare tra campi coltivati e collezioni di piante odorose, immersi in un paesaggio modellato dalla flora spontanea locale.



L’itinerario si snoda tra note speziate, floreali, aromatiche e agrumate, in un percorso pensato per sollecitare tutti i sensi.



Oltre al valore storico e culturale, i Giardini del MIP svolgono un ruolo importante nella conservazione della biodiversità.





Gli stagni con ninfee e fiori di loto sono habitat naturali per diverse specie animali, tra cui aironi cenerini, martini pescatori e natrici dal collare.



A rendere ancora più viva l’esperienza, un ricco calendario di eventi: concerti, laboratori creativi, conferenze e visite guidate tematiche, pensati per un pubblico di tutte le età.



I Giardini del MIP sono aperti al pubblico a Mouans-Sartoux, in Chemin des Gourettes 979. Un’occasione imperdibile per chi vuole scoprire l’anima profumata della Provenza.