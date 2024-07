Il Gran Premio di Formula 1, la gara di velocità che fa impazzire gli appassionati di automobilismo

Il Gran Premio di Formula 1 ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli appassionati di questo sport, e senz’altro continuerà ad averlo dopo il risultato del GP d’Austria appena conclusosi. A proclamarsi vincitore lo scorso 30 giugno è stato infatti il britannico George Russell, arrivato primo in una gara che ha visto protagonisti, nel bene o nel male, anche Max Verstappen e Lando Norris.

Si è trattato di una vittoria che ha colto tutti di sorpresa, superando di gran lunga le aspettative degli appassionati di scommesse sportive e dimostrando quanto imprevedibile possa essere la Formula 1.

Cosa è successo a Verstappen e Norris nel GP d’Austria?

La vittoria di Russell è stata un misto di fortuna e strategia, in quanto il britannico ha saputo approfittare del lungo duello tra Verstappen (Red Bull) e Norris (McLaren) per infilarsi tra di loro e conquistare la vittoria, che in Mercedes mancava dal novembre 2022, quando era stato proprio Russell a trionfare in Brasile.

Un evento inaspettato che ha fatto scivolare Verstappen dal primo al quinto posto e che ha costretto Norris al ritiro dopo la collisione con il pilota della Red Bull. Peccato per Norris che, come sentenziato dai commissari sportivi, non è stato il principale responsabile dell’incidente con Verstappen, ma è comunque chi ne ha risentito di più.

Per Russell, si tratta della seconda vittoria nella massima competizione automobilistica, con la quale sale invece a 126 il totale dei successi collezionati dalla Mercedes. A salire sul podio con il britannico è stato un altro McLaren, l’australiano Oscar Piastri, che ha conquistato la seconda posizione, seguito dalla Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz.

Il GP di Monaco, tra i circuiti più mostruosi della F1

Oltre al Red Bull Ring austriaco, dove ha avuto luogo la gara dello scorso 30 giugno vinta, per l’appunto, da Russell, esistono molti altri circuiti che ospitano regolarmente gare di F1. Tra questi, una menzione speciale va a quello di Montecarlo, considerato uno dei tracciati più affascinanti del calendario di Formula 1, stracolmo di difficoltà tecniche che ne fanno un evento imperdibile.

Si tratta di un circuito cittadino che si snoda attraverso le strade tortuose del Principato di Monaco, dove la conformazione naturale del territorio e le numerose curve rendono molto complessi i sorpassi, facendo di questo circuito una sfida impegnativa per i piloti, che devono affrontare 78 giri di pura concentrazione.

Il circuito di Montecarlo in dettaglio

Il circuito di Montecarlo è composto da una serie di 19 curve, 10 a destra e 9 a sinistra. Tra le più famose c'è sicuramente la Sainte-Dévote, la prima subito dopo il rettilineo iniziale, di circa 90° a destra, seguita dallo strettissimo tornantino Fairmont, la sezione più lenta dell’intera gara, e dalla curva finale conosciuta come Antony Noghès, in onore al commerciante che organizzó la prima edizione del Rally. Tre curve che, insieme ad altre sezioni del circuito, tra cui il Tunnel e la Rascasse, richiedono una precisione millimetrica e un controllo eccezionale del veicolo.

Incidenti storici avvenuti sul circuito di Montecarlo

A causa della grande difficoltà del circuito, Montecarlo è stata più volte teatro di incidenti, il cui ricordo è ancora vivo nella memoria del pubblico. Tra questi, impossibile non ricordare quello che vide come protagonista Ayrton Senna nel 1988, quando durante il 67° giro di gara il pilota brasiliano perse improvvisamente il controllo della sua McLaren, schiantandosi contro le barriere della curva Portier. O ancora il drammatico incidente di Alberto Ascari nel lontano 1955, che si lanció volontariamente in mare dopo aver perso il controllo della sua vettura in prossimità della Chicane del tunnel, nel tentativo di risparmiare una tribuna gremita di gente.

È questo il GP di Formula 1, una gara strabiliante che si svolge all'interno di circuiti mozzafiato, dura sí, ma anche estremamente emozionante.