F1. In Austria weekend disastroso per Leclerc, nel finale succede di tutto: vince Russell su Mercedes

Sul circuito austriaco, dove Charles Leclerc aveva vinto il suo ultimo Gran Premio nel 2022 prima della favola di Montecarlo, si consuma il weekend probabilmente peggiore, certamente uno dei più disastrosi, nella carriera del pilota del Principato.

Una sequela di errori continui: la macchina spenta in pit lane nel Q3 della qualifica Sprint, la partenza in decima posizione e l'arrivo in settima nella gara corta, l'errore nel Q3 in qualifica quando stava cercando di inseguire una seconda fila, e la partenza sbagliata in gara con un contatto con Piastri che rovina del tutto la sua domenica: ala danneggiata e corsa tutta nelle retrovie, con quattro soste e un undicesimo posto finale, appena fuori dalla zona punti.

È girato tutto storto, ha fatto girare tutto storto con degli errori gravi Leclerc. Ma il risultato della gara viene in soccorso al monegasco in ottica di classifica generale, nonostante dopo la Sprint austriaca abbia perso il secondo posto conquistato da Norris che ha 6 punti di vantaggio sul pilota Ferrari.

L'inglese della McLaren è costretto al ritiro, a conclusione di un duello per la vittoria con Verstappen: si erano trovati ingaggiati a venti tornate dalla fine, con la Red Bull che ha problemi durante il pit stop e monta gomma usata all'olandese, mentre McLaren in contemporanea mette a Norris gomma nuova e riduce il gap dal campione del mondo in carica, nonostante la mannaia dei track limits e della penalità. Dopo svariati duelli, che risvegliano il pubblico da una gara totalmente soporifera, un contatto e una foratura ciascuno mette fine alla corsa di Norris e da scivolare Verstappen in quinta posizione, con una penalità ininfluente ai fini della classifica di oggi ma a rischio di penalità di tre posizioni in griglia per Silverstone.

E così in maniera del tutto insperata è la Mercedes di Russell a trionfare, davanti all'altra McLaren di Piastri e alla Ferrari di Sainz. Tanta fortuna per tutti e tre, vero, ma in quei casi serve farsi trovare al posto giusto nel momento giusto.