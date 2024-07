Nizza, al porto una terrazza sul Jazz

La Jazz Art è qui: ogni estate, da sei anni, lo Spazio Culturale Dipartimentale Lympia si tinge di jazz con il festival Jazz Art Lympia e trasforma la sua terrazza in un vero jazz club all'aperto.

Ogni giovedì sera, fino al 5 settembre, Jazz Art Lympia sospenderà il tempo in un luogo culturale carico di storia.

La sesta edizione è all’insegna dell’emozione e della condivisione: gruppi musicali della scena jazz dipartimentale si prodigheranno nel corso di 6 serate.

In programma

Giovedì 18 luglio 2024: Lucie Guillem and Band

Il sestetto si esprime attraverso gli arrangiamenti originali del jazz tradizionale e mette in risalto il jazz vocale e strumentale con standard dagli anni '30 agli anni.



Giovedì 1° agosto 2024: Cine Jazz Project

Quattro talentuosi interpreti immergeranno il pubblico in un universo sonoro dai colori cangianti, traboccante di energia e ritmi, senza dimenticare la riscoperta dello stile “Boogie-Woogie”, come “Count Basie” o “Cotton Club”.



Giovedì 8 agosto 2024: Franck Ansallem Trio

Per 20 anni a New York ha suonato e registrato con i più grandi, Franck Amsallem firma un disco sotto forma di addio alla megalopoli americana e si mette a capo di un trio internazionale di alto livello in cui brilla il sassofonista cubano Irving Acao.



Giovedì 22 agosto 2024: Romain Dravet invite Flexie Muiso

Flexie Muiso, con il suo amico di lunga data, il batterista Romain Dravet e il suo collettivo, ha girato per diversi anni i migliori club di Londra, dando anche numerosi concerti in Inghilterra e Francia. La serata di giovedì 22 agosto si tingerà di ritmi Soul e Jazz con composizioni e cover del gruppo.



Giovedì 29 agosto 2024: Paris Swing

Paris Swing è l'incontro di 5 musicisti d'eccezione, appassionati di canzone francese, jazz, swing, musette, gipsy jazz, che faranno riscoprire titoli chiave della canzone francese dagli anni '20 agli anni '70, per far cantare e ballare.



Giovedì 5 settembre 2024: Peggy Polito Quintet

Quando il jazz e la canzone francese si fondono, è il ritmo che scuote la poesia. Il quintetto valorizzerà i grandi standard della canzone francese: Michel Legrand, Erik Satie, Double Six, Serge Gainsbourg, Magda Giannikou.



Accesso gratuito (fino ad esaurimento posti). porte aperte dalle 19:00.

Lo Spazio Culturale Dipartimentale Lympia aprirà eccezionalmente le sue porte fino alle 21, ogni sera di concerto (eccetto giovedì 18 luglio), per permettere di scoprire la mostra “Au-delà du réel” di Rancinan et Caroline Gaudriault.



L'Espace Culturel Lympia si trova in Boulevard Stalingrad 52 a Nizza.