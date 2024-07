Dipendenti pubblici e statali addestrati alle tecniche di accoglienza dei futuri monegaschi

In un contesto di crescente competizione per attrarre talenti e investitori, caratterizzato da una mobilità senza precedenti di individui cosmopoliti, questo programma è una risposta strategica che consente al Principato di migliorare ulteriormente l'eccellenza dei suoi servizi di accoglienza.

Sviluppate su iniziativa del Conseil Stratégique pour l'Attractivité e attuate dalla Cellule Attractivité, in collaborazione con la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique (DRHFFP), le sessioni affrontano temi chiave come la gestione delle relazioni, il senso del servizio pubblico e le tecniche di accoglienza telefonica e fisica in un contesto multiculturale.