Cani, gatti, cavalli, pesci rossi, canarini, capre… una sfilata di animali sulla Promenade a Nizza

Dopo il successo delle prime tre edizioni, torna per il quarto anno consecutivo la Marcia gioiosa e trionfale degli animali: l’appuntamento è per domani, domenica 6 aprile alle 10, con partenza dal Quai Rauba Capeù (nei pressi del #ILOVENICE).



Domenica 6 aprile 2025, i possessori di animali (non solo cani a gatti), ma di tutti gli animali, dai pesci rossi in una boccia di vetro ai canarini nella gabbietta, dai cavalli alle capre e chi più ne ha ne metta, sono invitati a trovarsi sul Quai di Rauba Capeu, a fianco della struttura #IloveNice, per procedere con una marcia che percorrerà la Promenade des Anglais.



L’idea è di quelle destinate a piacere ed a indurre molte persone a partecipare: la percentuale di francesi che possiede un animale è molto alta e l’amore portato nei confronti non solo di cani e gatti è risaputo.



A partire dalle 9, sarà possibile incontrare i servizi di protezione animale della Città di Nizza o un veterinario per ricevere consigli sul benessere da garantire al proprio animale domestico.



Parallelamente a questa marcia simbolica, la Città di Nizza promuove numerose iniziative a favore degli animali di ogni specie, al fine di integrarli meglio nel territorio e adattare la città alle loro esigenze fondamentali.

Azioni concrete riconosciute da diversi certificati di qualità, tra cui quello di "Città Amica degli Animali".



Su questa iniziativa così si è espresso Christian Estrosi: "Le ultime classifiche confermano i progressi che abbiamo fatto nella protezione animale. Nel 2024, l’associazione 30 Millions d’Amis ci ha collocati, per il secondo anno consecutivo, al secondo posto (su 42) tra le città con più di 100.000 abitanti dove è più piacevole vivere con il proprio cane.



Con la volontà di proseguire questo impegno, siamo lieti di annunciare che la Città di Nizza organizzerà la 4ª edizione della Marcia degli animali, il 6 aprile 2025 a partire dalle 10, dal Quai Rauba Capeù fino all’Hotel Negresco, in collaborazione con le associazioni per la protezione animale ARPA, ADDA e FDPA PACA.



Più che una semplice passeggiata, questa sfilata gioiosa e trionfale, a cui parteciperanno le associazioni animaliste, ha l'obiettivo di rendere omaggio ai nostri amici quotidiani e di riaffermare l’impegno della nostra città nella protezione degli animali.



Invitiamo tutti a partecipare, accompagnati dai loro compagni più fedeli, per vivere un momento di condivisione e godere di numerose attività."