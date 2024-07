Beausoleil, allo studio 80 nuovi appartamenti nel quartiere Moneghetti

Ottanta nuovi appartamenti, il 40% dei quali a canone sociale. È questo il nuovo ambizioso progetto del Comune di Beusoleil per il quartiere Moneghetti, alle porta del Principato di Monaco. La riqualificazione della zona è già iniziata da qualche tempo con la costruzione di 65 abitazioni, 26 delle quali destinate ad alloggi popolari.

L'Etablissement Public Foncier (EPF) ha già acquistato 3 dei 13 immobili disponibili versando ai proprietari la somma di 13,7 milioni di euro. Il Comune ha poi avviato una dichiarazione di interesse pubblico della zona per acquisire le rimanenti strutture. costo previsto altri 7 milioni. Qualora non si dovesse trovare un accordo per i proprietari potrebbe prospettarsi un esproprio.

Allo studio anche una passerella ciclo pedonale che da Moneghetti dovrebbe portare fino alla stazione die treni di Monaco