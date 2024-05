Mese della disabilità, il 1 giugno una giornata di sensibilizzazione organizzata dal Comune

Nell'ambito del Mese della Disabilità, il Servizio Giovani e il CCAS della Città di Mentone organizzano attività di sensibilizzazione sulle diverse disabilità.

Nei doposcuola e nei centri ricreativi di Mentone:

Verranno allestiti laboratori sotto forma di quiz, corsi, giochi di ruolo e laboratori manuali per permettere ai bambini di Mentone di apprendere e comprendere le diverse disabilità. Il lavoro di sensibilizzazione sarà svolto anche attraverso incontri tra i bambini dei centri ricreativi (mercoledì) e delle strutture di accoglienza partner (IME Bariquand Alphand, Foyer des Lucioles, ESAT Léo Mazon, ecc.)

Giornata di sensibilizzazione: “Cambiamo la nostra visione della disabilità”

Nell'ambito del Mese della Disabilità, il Servizio Giovani organizza sabato 1 giugno 2024, Esplanade des Sablettes (davanti alla volta n. 1), dalle 10:00 alle 17:00, una giornata di sensibilizzazione sulla disabilità.

Tutta la popolazione è invitata a venire e porre domande sui diversi tipi di disabilità. Molti partner ospiteranno questa giornata per sostenere le famiglie nei loro sforzi e presentare loro i diversi supporti possibili. Durante questa divertente giornata ti invitiamo a partecipare con la tua famiglia a numerosi laboratori interattivi, organizzati in collaborazione dagli animatori dei servizi giovanili e dagli studenti dell'IUT di Mentone: laboratori sensoriali, introduzione al parahandball, caccia al tesoro, rally fotografico in poltrona, introduzione per la lingua dei segni...

La giornata sarà scandita da spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali e momenti di intervista. Il lancio di questo evento avverrà attorno ad un drink amichevole.

Prima infanzia

Il Centro Comunale di Azione Sociale apre un punto informativo sulla disabilità della prima infanzia, nei locali del CCAS, tutti i mercoledì di maggio dalle 9:00 alle 16:00.

Martedì 21 maggio al Palais de l'Europe alle 19:00 sarà organizzato un convegno, aperto a famiglie e professionisti, sul tema: "Come promuovere lo sviluppo sensoriale dei bambini?" (Guidato dal Centro Risorse Handicap 06)