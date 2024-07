Nizza ospiterà dal 2025 un salone annuale dedicato alla nautica sostenibile

Il prossimo anno Nizza ospiterà un salone internazionale dedicato alla nautica sostenibile.

Lo hanno annunciato Christian Estrosi e Alain Pochon, presidente di Grand Pavois Organisation, dopo aver sottoscritto un accordo di collaborazione per l'organizzazione della prima edizione di Nice Boating Tomorrow, salone dedicato alla nautica di domani che si terrà al Quai Infernet, nel porto di Nizza, da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre 2025.



Quattro giorni dedicati alla nautica di domani con gli espositori presenti sia negli spazi a terra che in mare, e svolgimento di prove e dimostrazioni.

Tavole rotonde, convegni, incontri, presentazioni di prodotti e novità metteranno in risalto un grande evento che vedrà anche la presenza di personalità di spicco del settore marittimo e ambientale per discutere e condividere, con l'ambizione di costruire una transizione verso la nautica responsabile.





Così si è espresso Christian Estrosi dopo aver sigliato l’accordo: “Diamo appuntamento alla storia. La firma di questo accordo dà vita a Nice Boating Tomorrow e concretizza ancora una volta il desiderio della Città di Nizza e della Métropole Nice Côte d’Azur di proporre un mondo più responsabile. E quale sfida più grande che collegare la nautica alla transizione ambientale.



L'industria nautica, impegnata nel ridurre l’impatto sull’ambiente, doveva avere uno spazio interamente dedicato a questo importante problema di preservazione del nostro pianeta e delle nostre risorse.



Il salone costituirà una magnifica opportunità economica per la nostra area metropolitana e una vetrina privilegiata per valorizzare il know-how locale e francese.

Vorrei naturalmente salutare Alain Pochon, Presidente dell'Organizzazione Grand Pavois, esperto nel mondo degli eventi nautici, con il quale sono orgoglioso di dare vita al Nice Boating Tomorrow , che si affermerà come un salone di riferimento e segnerà un rivoluzione nel territorio".



Intervento anche di Alain Pochon, Presidente dell'Organizzazione Grand Pavois: “È un vero onore e una vera sfida che stiamo costruendo e sviluppando con la città di Nizza e la Métropole creando questo nuovo luogo d'incontro mediterraneo dedicato alla nautica di domani. Dobbiamo promuovere tutti gli approcci e le soluzioni esistenti oggi, fortemente focalizzati sul mercato mediterraneo, ma anche proiettarci e presentare quella che sarà la pratica di domani.



È inoltre fondamentale concentrare energie, idee e iniziative attorno al tema della transizione ambientale e Nice Boating Tomorrow vuole essere un appuntamento annuale clou della nautica internazionale e del suo futuro”.



Come in molti altri settori, anche nella nautica la transizione ambientale è oggi una priorità. L’industria nautica è quindi impegnata a ridurre la propria impronta ecologica.

Questa transizione abbraccia l’intero ciclo di vita delle imbarcazioni da diporto, dalle fasi di progettazione, costruzione e smantellamento, fino al loro utilizzo e manutenzione, senza dimenticare i porti che sono uno degli anelli essenziali di questa catena e devono adattarsi a questa transizione.



Il settore nautico svolge un ruolo essenziale nell'economia delle regioni costiere francesi, come la Métropole Nice Côte d’Azur, e deve impegnarsi in questa transizione ambientale.

Con 150.000 posti di lavoro diretti e indiretti, più di 5.000 aziende, leadership internazionale con un tasso di esportazione superiore al 70% della sua produzione, marchi leader della nautica mondiale, la nautica francese è una risorsa innegabile per l'economia blu del Paese.