Valérie Bruell-Melchior ha presentato le proprie credenziali al Segretario generale dell'OIF

La cerimonia è stata seguita da un'udienza privata durante la quale la Segretaria generale ha tenuto a riconoscere l'impegno di S.A.S. il Principe Sovrano e del Principato in seno all'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF).

È stato ricordato in particolare il XIX Vertice della Francofonia, Conferenza dei capi di Stato e di governo dei paesi con il francese in condivisione, che si riunirà in ottobre a Villers-Cotterêts e Parigi, e che sarà uno dei momenti forti internazionali di quest'anno 2024.