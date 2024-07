Nizza e la Alpi Meridionali ce l’hanno fatto: nel 2030 ospiteranno le Olimpiadi invernali

Ormai è fatta: fra 6 anni le Alpi meridionali francesi ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2030.

Non che vi fossero molti dubbi: la Francia era ormai rimasta sola in lizza, dopo la rinuncia di Svezia e Svizzera, ma mancava l’ufficializzazione.

L’assenso del Comitato Olimpico Internazionale è stato comunicato dal suo Presidente Thomas Bach: si tratta di un via libera condizionato alla dimostrazione di essere in grado di reggere finanziariamente l’organizzazione della manifestazione olimpica.

Fra le sedi delle Olimpiadi invernali Nizza, per quanto riguarda le Alpi Marittime.

Questo il commento di Christian Estrosi che ha sottolineato “l’immenso orgoglio ed un onore di ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2030 nella Métropole Nice Côte d’Azur, nella regione Provence Alpes Côte d’Azur e anche nella Regione Auvergne Rhône Alpes.



La Francia tornerà a splendere dopo i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi di Parigi 2024 che inizieranno venerdì.



Vorrei ringraziare il Comitato Olimpico e Sportivo Nazionale Francese per il suo costante sostegno, e anche Renaud Muselier e Laurent Wauquiez per aver unito le nostre due regioni per ottenere questi Giochi.



Grazie all'impegno profuso a Nizza, ospiteremo l'intero polo del ghiaccio e la cerimonia di chiusura.



L'Allianz Riviera si trasformerà in un tempio dell'hockey su ghiaccio, con due piste di ghiaccio e più di 30 mila posti, mentre il Palais Nikaia ospiterà il curling.

Nizza ospiterà 75 partite di hockey, 150 partite di curling, 16 sessioni di pattinaggio artistico e 9 eventi di short track.



I Giochi Olimpici e Paralimpici delle Alpi francesi lasceranno un'eredità duratura a Nizza: un villaggio olimpico di 1.500 posti letto che diventerà poi residenza studentesca e sociale e una nuova pista di pattinaggio di 5 mila posti per il pattinaggio artistico e lo short track che sarà messo a disposizione degli abitanti e degli atleti".