Rolex Monte-Carlo Masters 2024: tutto quel che c'è da sapere sulle navette gratuite

Primo torneo Masters 1000 di tennis su terra battuta della stagione, ma anche una delle più antiche e prestigiose competizioni del circuito ATP, il Rolex Monte-Carlo Masters si svolgerà quest'anno dal 6 al 14 aprile.

E come ad ogni edizione, la Compagnie des Bus de Monaco (CAM) metterà a disposizione navette gratuite per gli spettatori. Con alcune novità per il 2024.

Dettagli

Come negli anni precedenti, le navette saranno accessibili gratuitamente agli spettatori muniti di biglietto (come del resto l'intera rete CAM). Le prime, disponibili al mattino e alla sera, saranno destinate a coloro che parcheggi nei parcheggi pubblici del Principato (consultare la mappa «Itinerario navetta parcheggi VL» per conoscere i percorsi e parcheggi serviti).

Le seconde navette, disponibili anche al mattino e alla sera, saranno riservate agli spettatori che arrivano nel Principato in pullman turistico. Per queste ultime, la zona di presa in carico/deposito cambierà quest'anno: per questioni legate alla sicurezza e alla rimessa di boulevard du Larvotto in doppio senso di circolazione (che di fatto escluderà le possibilità di parcheggio per gli autobus sul marciapiede, come nelle precedenti edizioni), questa non sarà più l'ingresso del Tunnel Luigi II, ma il parcheggio del Cammino dei Pescatori (consultare la mappa «Itinerario navetta parcheggio pullman» per conoscere i circuiti).

Questo cambiamento modificherà le procedure per lasciare il sito del torneo. Più precisamente, alla partenza del Monte-Carlo Country Club (entrata/uscita 3), sarà predisposto un dispositivo con segnaletica in diverse lingue e ospiti/hostess dedicati per guidare e separare gli spettatori tra:

• coloro che utilizzeranno la «navetta parcheggi VL» - circolando attraverso l'avenue Princesse Grace e servendo i parcheggi pubblici dove avranno parcheggiato il loro veicolo - che saranno orientati a valle del boulevard du Larvotto;

• quelli che prenderanno la «navetta parking bus» - che circolano attraverso il boulevard du Larvotto e che li riportano al parcheggio del Chemin des Pêcheurs - che saranno orientati verso monte del boulevard.

Ricordiamo infine che ill sorteggio del tabellone finale si svolgerà domani, venerdì 5 aprile alle 17:00, e sarà trasmesso in diretta su Monaco Info, nonché sulla pagina Facebook del canale monegasco (https://www.facebook.com/MonacoInfo) e su quella del Rolex Monte-Carlo Masters (https://www.facebook.com/rolexmcmasters)