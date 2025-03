Richard Gasquet riceve la prima wild-card del Rolex Monte-Carlo Masters 2025

David Massey, Direttore del torneo, ha svelato la prima delle quattro wild card della finale del Rolex Monte-Carlo Masters 2025, che si svolgerà dal 5 al 13 aprile 2025. Questa è attribuita a Richard Gasquet, che farà così un ultimo ritorno sulle terre dove la sua leggenda ha cominciato a scriversi.

Flashback. Aprile 2002. A soli 15 anni e 10 mesi, Richard Gasquet fa scalpore a Monte-Carlo vincendo la sua prima partita sul circuito ATP contro Franco Squillari, semifinalista di Roland Garros 2000 e 53o mondiale. Uscito dalle qualificazioni grazie ad un invito, si era già offerto due membri della Top 100 prima di perdere al secondo turno contro Marat Safin, 6o mondiale. È sull'ocra del Monte-Carlo Country Club che il pubblico scopre il suo rovescio magico e il suo immenso talento.

Tre anni dopo, nell'aprile del 2005, appena vent'anni fa, il giovane prodigio francese firma una delle più grandi imprese della sua carriera battendo Roger Federer, allora numero uno mondiale indiscusso, nei quarti di finale del torneo monegasco. A soli 18 anni e classificato 101o nella classifica ATP, Gasquet si è imposto al termine di una partita di antologia (6-7, 6-2, 7-6), salvando tre palle da gioco prima di trionfare in un tie-break di intensità memorabile. Questo clamoroso successo rimane uno dei momenti più significativi della storia recente del torneo. Il giorno dopo, solo un grande Rafael Nadal, futuro vincitore del suo primo Masters 1000 a Monte-Carlo, riesce a bloccargli la strada della finale (6-7, 6-4, 6-3).

Triplo semifinalista in Grand Slam (Wimbledon 2007 e 2015, US Open 2013), ex settimo mondiale nel 2007 e vincitore di 16 titoli ATP, Richard Gasquet è uno dei pochi giocatori ad aver disputato più di 1000 partite sul circuito. La sua eleganza sul campo e il suo leggendario rovescio hanno segnato diverse generazioni di appassionati di tennis.

All'alba della sua ultima stagione, il Rolex Monte-Carlo Masters ha voluto offrire a questo virtuoso del circuito un ultimo ballo sulla terra monegasca. Un modo per rendere omaggio al suo eccezionale percorso e offrire al pubblico l'opportunità di onorare una carriera fatta di talento, passione e imprese indimenticabili.