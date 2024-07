F1. In Belgio è doppietta Mercedes: vince uno splendido Russell. Leclerc generoso ma è solo quarto

L'equilibrio tecnico che ormai regna sovrano in Formula 1 da diverse settimane, regala come da previsione un'altra gara spettacolare in Belgio, a Spa. Dove a partire davanti a tutti, complice le dieci posizioni di penalità per sostituzione della power unit a Max Verstappen, è Charles Leclerc.

E il monegasco fa quello che può: difficile, anzi impossibile chiedergli di più, in una gara per certi aspetti anomala perché nei punti di sorpasso "soliti", molto spesso chi sta dietro non riesce a insidiare la monoposto davanti: capita così che, sul finale, Leclerc sia bravo per dieci giri ad amministrare la gomma e a tenere dietro proprio l'olandese della Red Bull, a sua volta insidiato dalla McLaren di Norris, chiudendo al quarto posto.

Imprendibili quelli davanti: Hamilton nei primi giri svernicia letteralmente quella che sarà la sua macchina per l'anno prossimo (con qualche perplessità possiamo immaginare), Piastri dopo la seconda sosta fa vedere che McLaren è la macchina migliore del momento guadagnando il podio proprio a discapito di Leclerc, arrivando sotto al duo Mercedes troppo tardi per provare a vincerla.

Ma arriviamo al vero capolavoro di giornata: George Russell fa quello che pochi piloti ultimamente hanno avuto il coraggio di fare. Ha osato, fermandosi una sola volta e compiendo trentaquattro giri con la gomma dura, e resistendo nel finale al suo compagno di squadra Hamilton, per una meritatissima doppietta Mercedes. Se si fosse fermato una seconda volta, Leckerc probabilmente avrebbe centrato il podio, ma la scelta del pilota inglese si è rivelata azzardata e vincente: il bello delle corse arriva anche da queste cose.

Si va in vacanza per un mese, si tornerà in pista in Olanda il 25 Agosto, dopo la doppietta McLaren in Ungheria e quella belga della Mercedes: per la Ferrari, ormai relegata a quarta forza e xon pochissimi spunti dopo Monaco, una batosta certificata dai risultati e una sosta ricca di pensieri e grattacapi.