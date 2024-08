Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Saint-Dalmas-le-Selvage (Foto)

Danilo Radaelli ci accompagna questa volta alla scoperta di un caratteristico villaggio delle Alpi Marittime: Saint-Dalmas-le-Selvage .



Saint-Dalmas-le-Selvage è un villaggio dal fascino autentico che si trova a 1500 m sul livello del mare ed è il villaggio più elevato delle Alpi Marittime.



Passeggiando per le vie acciottolate si resta sorpresi dalla architettura, dalle tante meridiane e dalle viuzze, una volta il cuore pulsante della vita quotidiana dei residenti.

E’ un paese nel quale primeggia ancora l'attività agricola e che ospita, in estate, nei ricchi pascoli, i pastori con le loro.



Vi è anche un eccezionale patrimonio religioso con la sua chiesa e il campanile del XVIII.



Un terzo del territorio del comune è incluso nel Parco Nazionale del Mercantour. "Selvage" deriva dal latino "sylvatica", che significa foresta.

La ricchezza dei suoi boschi nel paesaggio, ma anche una fauna abbondante e varia ne fanno un luogo di accoglienza per gli amanti dell'altitudine e la montagna.



Un mondo vivere in ogni stagione: i colori vivaci in autunno, l'inverno in bianco e blu, la primavera animata dal risveglio della natura e ili sole in estate, da trascorrere all’insegna della freschezza.



Saint-Dalmas-le-Selvage è un sito di sci nordico ed escursioni con più di 50 km di sentieri segnalati che vanno dai 1280 m ai 2881 m.



Per praticare lo sci sono a disposizione 17 km di sentieri.