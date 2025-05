Monaco Ocean Protection Challenge premia nuovi concetti di start-up per la conservazione dell'oceano

L'International University of Monaco, l'Istituto oceanografico, la Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, Monaco Impact e la Fondation Prince Albert II di Monaco uniscono nuovamente le forze per organizzare l'ottava edizione del Monaco Ocean Protection Challenge (MOPC).

Nato a Monaco - importante attore nella preservazione degli oceani - questo concorso internazionale di alto livello, destinato agli studenti e ai giovani imprenditori di tutto il mondo, mira a sostenere concretamente la creazione e lo sviluppo di start-upup in grado di dimostrare un impatto positivo sulla protezione dell'oceano a breve o medio termine.



Le sei squadre finaliste - 3 per categoria «Business Concepts» & «Start-ups» - sono state selezionate da una giuria locale e internazionale tra 138 squadre provenienti da 129 università che rappresentano 66 nazionalità. Come in un concorso di pitch, le 6 squadre presenteranno il loro progetto il 14 maggio sul grande palco della Sala delle Conferenze del Museo oceanografico per convincere i membri della giuria.



L'ottava edizione si inserisce in un contesto particolarmente forte, a poche settimane di importanti appuntamenti internazionali per l'Oceano: la 3a Conferenza delle Nazioni Unite sull'Oceano (UNOC), co-organizzata dalla Francia e dalla Costa Rica a Nizza, dal 9 al 13 giugno 2025, e il Blue Economy and Finance Forum (BEFF) - un evento speciale dell'UNOC, co-organizzato dal Governo del Principato di Monaco, l'Istituto oceanografico e la Fondazione Principe Alberto II, in collaborazione con la Francia e la Costa Rica. Mobilitare il settore privato non è solo necessario: è essenziale!

Il Monaco Ocean Protection Challenge risponde a questa emergenza sostenendo una nuova generazione di imprenditori impegnati per l'Oceano, favorendo l'emergere di soluzioni concrete e ad alto impatto, e mettendo in relazione questi talenti con gli ecosistemi istituzionali ed economici che consentono ai progetti di cambiare scala.