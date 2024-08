Il Dipartimento delle Alpi Marittime posto in allerta 1 per l’inquinamento da ozono

Da oggi il Dipartimento delle Alpi Marittime è stato posto, dalla Prefettura, in “allerta 1” per l’inquinamento atmosferico causato dall’ozono.



Esistono tre livelli di allerta: informazione-raccomandazione, livello di vigilanza 1 (attuale) e livello di vigilanza 2.



La situazione è dunque preoccupante al punto che da parte del governo francese giungono raccomandazioni comportamentali per l’intera popolazione:

Ridurre le attività fisiche e sportive intense;

In caso di disturbi respiratori o cardiaci, chiedere consiglio al farmacista o consultare il medico.



Per le persone vulnerabili o sensibili, l’invito è quello di evitare di:

Viaggiare sulle principali autostrade e dintorni durante i periodi di punta;

Uscire nel primo pomeriggio.



Queste le prescrizioni e le raccomandazioni

Settore dei trasporti

Limitare l'uso di veicoli a motore per spostamenti privati e professionali e incentivare l'uso del car pooling e dei trasporti pubblici;

Per gli spostamenti brevi, scegliere modalità di viaggio non inquinanti (a piedi, in bicicletta);

Rinviare, se possibile, eventuali viaggi;

Le velocità massime autorizzate vengono ridotte di 20 km/h, senza scendere sotto i 70 km/h.



Trasporto marittimo

Collegare elettricamente le navi marittime alla banchina per sostituire la produzione elettrica di bordo con generatori di bordo, nei limiti delle strutture disponibili



Settore residenziale e terziario

Rinvio dei lavori di manutenzione o pulizia effettuati dalla popolazione o dalle autorità locali con utensili non elettrici (falciatrici, tagliasiepi) o prodotti a base di solventi organici (pitture, vernici decorative, prodotti di rifinitura automobilistica).



Settore agricolo

Rinviare la distribuzione dei fertilizzanti e il lavoro del terreno.

Rinvio dello spargimento di fertilizzanti minerali e organici.



A tal proposito il Sindaco di Nizza Christian Estrosi ha rivolto un appello ai cittadini della città e della Mètropole invitando residenti e turisti a limitare il più possibile gli spostamenti e a favorire il trasporto pubblico e il car pooling se non ci sono altre soluzioni.

E’ stato annunciato che, in considerazione della gravità della situazione, la Métropole Nice Côte d’Azur introduce il trasporto pubblico gratuito su tutta la rete Lignes d’Azur.

I parcheggi lungo le strade della città di Nizza non saranno controllati durante tutta la giornata, per consentire agli utenti di utilizzare l'auto il meno possibile.