A Mentone torna l'appuntamento con la "Carovana dello sport"

Come ogni anno, la Carovana Sportiva, organizzata dal Comitato Olimpico e Sportivo Dipartimentale delle Alpi Marittime, in partenariato con il Consiglio Dipartimentale e l'Agenzia Nazionale per lo Sport, fa tappa a Mentone durante il suo tour.

Domani, martedì 13 agosto, per tutto il pomeriggio, i bambini e gli adolescenti dai 4 ai 14 anni potranno scoprire e provare una moltitudine di sport, in un'atmosfera conviviale. L'edizione 2024 è anche un'occasione per condividere momenti di gioco attorno a valori olimpici come il rispetto, l'amicizia e l'eccellenza.

Per un'estate sicura, i vigili del fuoco di SDIS06 saranno presenti per far conoscere al pubblico le azioni salvavita.

Anche quest'anno la partecipazione sarà gratuita, ma richiede la registrazione preventiva. Per registrarsi basta compilare il modulo cliccando qui