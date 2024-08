Abbonamenti gratuiti per 6 mesi sugli autobus di Monaco: attenti alla truffa

Il Governo del Principato desidera allertare gli utenti della Compagnie des Autobus de Monaco (CAM) e tutti i residenti su una frode online in corso: una falsa pagina Facebook, fingendosi il servizio ufficiale, offre abbonamenti gratuiti per sei mesi, invitando gli utenti a cliccare su un link per beneficiare di questa offerta. Si tratta di un tentativo di truffa per raccogliere dati personali e bancari.

La Compagnie des Autobus de Monaco ricorda che i suoi unici canali ufficiali sono il suo sito internet (www.cam.mc) e l'applicazione Monapass. Qualsiasi altra fonte che offra offerte o servizi relativi ai trasporti pubblici a Monaco deve essere considerata con la massima cautela.