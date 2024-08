Quali colori scegliere per gli infissi in PVC: i consigli degli esperti

Scegliere il colore degli infissi in PVC è una decisione che non riguarda solo il design, ma anche la funzionalità della casa. Infissi di buona qualità garantiscono isolamento termico e proteggono gli ambienti dagli sbalzi di temperatura esterni. In particolare, gli infissi PVC colorati contribuiscono a caratterizzare l'aspetto estetico dell'edificio. La giusta tonalità armonizza lo stile della casa, esalta l'arredamento e influisce perfino sulla percezione della luminosità degli spazi interni. In questa guida, oltre ad alcune informazioni tecniche, forniamo consigli pratici su quali colori delle finestre in PVC scegliere e su abbinamenti e tendenze.

Aspetti tecnici degli infissi in PVC colorati

In generale, gli infissi in PVC sono noti per la loro resistenza agli agenti atmosferici e la solidità del materiale.

Il PVC non si deforma, non si deteriora e non necessita di manutenzione frequente: il materiale ideale per gli infissi.

Suddette caratteristiche contraddistinguono anche gli infissi colorati in PVC. Ciò significa che si possono scegliere i colori degli infissi in PVC sapendo che le proprietà del materiale restano immutate.

Ciò è dovuto anche alle principali tecniche di applicazione del colore sugli infissi in PVC:

Laminazione : applicazione di un sottile strato di pellicola colorata sul profilo del PVC, garantendo una finitura uniforme e resistente;

: applicazione di un sottile strato di pellicola colorata sul profilo del PVC, garantendo una finitura uniforme e resistente; Coestrusione : incorpora il colore direttamente nel materiale durante la fase di estrusione, assicurando una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.

: incorpora il colore direttamente nel materiale durante la fase di estrusione, assicurando una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Pellicolatura: utilizza pellicole decorative per offrire una vasta gamma di finiture, dalle classiche ai colori per gli infissi moderni.

Come abbinare il colore degli infissi in PVC agli interni?

La scelta dei colori per gli infissi in PVC deve tenere presente lo stile degli interni.

Per uno stile moderno e minimalista, i colori neutri come il bianco, il grigio e il nero sono consigliati per gli infissi in PVC, perché si integrano con pareti e mobili dai toni definiti, creando un ambiente elegante e sobrio.

D'altra parte, per interni più intimi e accoglienti, è consigliabile installare infissi in PVC in tonalità di legno, per aggiungere un tocco di calore e comfort.

Infissi in PVC: colori e facciata. A cosa fare attenzione?

Per capire come scegliere il colore degli infissi esterni è importante ricordarsi che bisogna considerare anche la facciata dell’edificio.

Nei condomini possono essere presenti regolamenti che vincolano il colore delle finestre in PVC. Bisogna perciò informarsi su quali tonalità sono accettate e quali no.

Diverso è il discorso per le case a solo o le villette bifamiliari, dove per i colori degli infissi in PVC si può giocare con la fantasia e con il design.

Colore degli infissi in PVC: quali sono le tendenze e quali gli evergreen?

Parlando dei colori delle finestre in PVC non possiamo non fare una distizione tra design di tendenza e classici evergreen.

Quali sono i colori di tendenza per gli infissi in PVC?

Le tendenze attuali vedono una predilezione per infissi in PVC dai colori scuri o neutri, come il grigio antracite e il nero, che conferiscono un aspetto elegante e moderno alle abitazioni.

Anche le tinte pastello conferiscono un carattere deciso all’arredamento e si prestano per abitazioni che escono dagli schemi tradizionali.

Colori infissi in PVC senza tempo

Colori classici come il bianco e le sfumature del legno rimangono una scelta sicura, combinabile con qualsiasi tipo di arredamento e facciata.

In particolare, le finiture effetto legno continuano ad essere apprezzate per la loro capacità di conferire calore e naturalezza agli spazi abitativi.

Riepilogo finale

Come visto, la scelta degli infissi in PVC influisce sulla funzionalità della casa e il loro colore contribuisce a determinare l'estetica.

Per scegliere il colore degli infissi in PVC giusto per te è importante considerare alcuni fattori di base:

caratteristiche tecniche degli infissi in PVC ;

; tecnica di applicazione del colore ;

; vincoli normativi per installare finestre in PVC colorate sulla facciata condominiale ;

; tendenze attuali e colori tradizionali.

Se vuoi avere la certezza di non sbagliare devi fare affidamento su un produttore di infissi in PVC come Domel, in grado di rispondere alle tue esigenze dalla progettazione al dopo vendita grazie ad anni di esperienza nel settore e a un catagolo completo e sempre aggiornato.