“Colori dell’Africa” a Villeneuve Loubet: opere e creazioni di artisti e artigiani

La settima edizione di “ Villeneuve'Africa ” dedicata al “Couleurs d'Afrique” si propone di aiutare a scoprire opere e creazioni di artisti e artigiani con l'aiuto di altri artisti e collezionisti, in particolare nel corso della mostra all'Espace Tosti dal 6 settembre al 10 dicembre, 2024.



L'arte africana offre espressioni specifiche per ciascuna delle culture dei 15 paesi partecipanti tra le quali quella del Togo che è il Paese ospite d'onore.



Relatori e volontari e le 150 associazioni presenti domenica 15 settembre dalle 10 alle 19 al Pôle Culturel Auguste Escoffier (PCAE), esalteranno le diversità nel corso di un grande mercato di solidarietà, numerose attività e manifestazioni di arte, musica e danze, conferenze. e film.





Il programma

Mostra “I colori dell'Africa”.

Da venerdì 6 settembre a martedì 10 dicembre 2024 - Espace Tosti - 239, Boulevard des Italiens – Edificio “Le Pesage” - Plage du Loup – Villeneuve Loubet.

Molti artisti e collezionisti europei hanno unito le forze per condurre i visitatori in un viaggio al cuore dei materiali, delle arti visive, delle parole, della musica, della moda, dell’artigianato che consentirà di apprezzare la ricchezza e la diversità delle tradizioni e della cultura dei popoli dell’Africa subsahariana francofona.



“Notte africana”

Venerdì 13 settembre 2024 alle 20:30 - Pôle Culturel Auguste Escoffier

Concerto musicale di PAAMATH, cittadino onorario di Villeneuve Loubet di origine senegalese e Bernardo Sandoval.

Questi artisti appartengono a due costellazioni dello stesso cielo universale: il flamenco, musica del fuoco, e la musica africana, musica dell'acqua, che combina ritmi esplosivi e temperati.

Dalle 19,30 e dopo il concerto, piccolo pasto a base di specialità camerunensi, offerto dall'associazione “Akäp”.





VII Giornata Culturale e Festiva dell’Africa Subsahariana Francofona “Villeneuve’Africa – I Colori dell’Africa”

Domenica 15 settembre 2024 dalle 10 alle 19 - Pôle Culturel Auguste Escoffier

Inaugurazione domenica 15 settembre alle 12:15, alla presenza della delegazione del Togo: quest'anno sono rappresentati 15 paesi africani, con il Togo ospite d'onore.



Un modo per conoscere le culture dell'Africa occidentale, attività e progetti di sviluppo comunitario, arti e mestieri africani, mostre, gastronomia in uno spazio catering, un grande mercato solidale, musica e danza, per interagire con il pubblico durante convegni e filmati, e incontrare uno stilista in un Fashion Space.



Alle 12,15 sul podio centrale, discorso inaugurale di Lionnel Luca, sindaco di Villeneuve Loubet, alla presenza della delegazione del Togo.



Alle 17, nella Salle Irène Kénin, la giornata si concluderà con una grande sfilata che presenterà la nuova collezione di creazioni della stilista senegalese Aïda Sene, creatrice del marchio “SETSY”.