Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Festival dell'Arte Sacra

Sabato 7 settembre: “Il Festival dell'Arte Sacra in Città”

CHIOSCO PIAZZA NAZIONALE - ore 20:00

“Nei colori di Venezia e dell’Italia”

Ensemble “Nuova Cameristica di Milano”

Gabriele OLIVETI, Alessandro VESCOVI, violini

Chiara OLIVETI, viola, Alberto DRUFUCA, violoncello

Luigi CORRENTI, contrabbasso

Opere di Vivaldi, Albinoni, Galuppi, Tartini, Puccini

Concerto GRATUITO senza prenotazione, numero posti limitato



Martedì 10 settembre: “Momenti musicali del Patrimonio”

CAPPELLA GAROUPE – 18:30

“Splendori barocchi a San Marco a Venezia”

Rhaissa CERQUEIRA, soprano

Daniel DE MORAIS, tiorba, arciliuto e chitarra barocca

opere di Monteverdi, Grandi, Cavalli e “Exultate Deo” di Dario Castello

GRATUITO. È richiesta la registrazione via e-mail (posti limitati) su festivalartsacre.antibes@orange.fr

Il 7 e 8 settembre 2024 - 11° Marché de la céramique - Place des Martyrs de la Résistance, ore 10-19 ;

Dal 6 al 8 settembre 2024 - Sensei Festival #6 - Villa Djunah / Beach – Dalle 9 a mezzanotte;

Dal 07 al 22 settembre 2024 – 33° Festival d'Art Sacré - Luoghi diversi , ore 20 ;

Domenica 8 settembre 2024 - Fête jeunesse et sports 2024 - Stade du Fort Carré, ore 10 ;

Lunedì 09 settembre 2024 - Portes ouvertes et Showcase Adama - Les Semboules Antibes – Dalle 16 alle 19,15;

Lunedì 09 settembre 2024 - La Guinguette de la Garoupe - Plateau de la garoupe, ore 18 ;

Dal 12 al 14 settembre 2024 - Classe Moyenne - Théâtre Le Tribunal, ore 20,30 ;

Mostre ed esposizioni

Fino al 27 settembre 2024 - Le partage du sensible - Fondation Hartung-Bergman

Fino al 27 settembre 2024 - Regards croisés sur le Cap d’Antibes - Office de tourisme d'Antibes Lacan

Fino al 29 settembre 2024 - Sportifs !! - Claude Serre - Musée Peynet et du dessin humoristique

Fino al 05 octobre - Exposition Geste Céleste de Nicolas Lavarenne - Remparts et vieil Antibes

Fino al 27 ottobre 2024 - Exposition Joan Miro. Chef-d'oeuvre de la collection Nahmad - Musée Picasso

Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Tutti i martedì ore 10

Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles – Giovedì 5 settembre e venerdì 20 settembre 2024 – Ore 10;

Visita guidata Antibes Street Art : Venerdì 13 settembre ore 10

Balade Nature sur le sentier du Littoral - Venerdì 27 settembre ore 9,30

Mercoledì 11 settembre: “Momenti musicali del Patrimonio”

CAPPELLA DI ST JEAN – 18:30

“Splendori barocchi a San Marco a Venezia”

Rhaissa CERQUEIRA, soprano

Daniel DE MORAIS, tiorba, arciliuto e chitarra barocca

opere di Monteverdi, Grandi, Francesco Cavalli e “Exultate Deo” di Dario Castello

GRATUITO. È richiesta la registrazione via e-mail (posti limitati) su festivalartsacre.antibes@orange.fr