PACA: alla scoperta del territorio. Braux (Foto)

Escursione in bicicletta per Danilo Radaelli che, oggi, ci accompagna nel Dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence alla scoperta del villaggio di Braux.



Nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza, il villaggio di Braux seduce perla sua autenticità.



Vicino ad alcuni dei siti e dei monumenti turistici più apprezzati della Provenza, il villaggio di Braux svela i suoi tesori e induce ad un soggiorno più lungo.





La bellezza dei paesaggi è al centro dell'attrattiva di questo villaggio.



Ci si può cimentare in escursioni a piedi, in mountain bike o in bicicletta lungo le strade e i sentieri nel cuore dei paesaggi della Provenza.



Come altri villaggi delle Alpi dell'Alta Provenza, Braux offre un territorio di grande generosità.





A Braux, il piacere è essenziale: per accorgersene è sufficiente visitare direttamente i produttori della Provenza e condividere l'atmosfera unica dei mercati regionali.



Braux si trova vicino alla valle del Var, un fiume costiero che corre per 113 chilometri prima di sfociare nel Mar Mediterraneo.

La valle del Var è una destinazione turistica notevole, con numerosi sentieri escursionistici, percorsi per mountain bike.



Si può visitare in particolare, a pochi chilometri da Braux, la città medievale di Entrevaux dominata dalla sua cittadella.