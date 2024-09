Ritorna la Festa del Balon a Torino: domenica 22 settembre i 30 anni della Scuola Holden, il Cottolengo, il Sermig e la musica degli Statuto fra i protagonisti della kermesse

Domenica 22 settembre, dalle 10 alle 22, torna la Festa del Balon di Torino, una vera e propria kermesse all’insegna della cultura, della musica, dell’arte e del buon cibo, ambientata in uno dei quartieri più conosciuti e caratteristici del capoluogo subalpino.

Durante lo storico mercato dell’antiquariato e del vintage al Balon i visitatori potranno immergersi in numerose aree tematiche corrispondenti ai palchi installati presso i luoghi caratteristici del quartiere, partecipando a numerosi eventi culturali, musicali, artistici e mondani fino a tarda sera.

Ad arricchire la manifestazione ci saranno veri e propri giganti della solidarietà come Sermig e Cottolengo, istituzioni culturali di pregio come la Scuola Holden che festeggia i suoi 30 anni di vita e la band degli Statuto che tornerà “on stage” per commemorare Rudy Ruzza, storico bassista del gruppo ed espositore presso il Balon.

E ancora, ci sarà spazio per la fotografia d’autore del Gruppo Fotografico La Mole con la partecipazione di due grandi fotoreporter che esporranno i loro scatti attraverso tre mostre fotografiche: la prima sarà rappresentata da una selezione degli scatti del Gruppo, la seconda sarà Original Beat Italiano di Franco Turcati, la terza Gangs of Los Angeles di Walter Leonardi.

«Borgo Dora è ormai uno dei quartieri più caratteristici di Torino, conosciuto in tutta Europa come fucina di arte, cultura, vintage di qualità e buon cibo, oltre ad essere un emblema storico della solidarietà dei santi sociali – afferma Michele Lacidogna, del direttivo Associazione Commercianti Balon –. Ecco perché la festa di fine estate del Balon ritorna protagonista della scena torinese attraverso una serie di eventi incentrati proprio su questi temi. Siamo il cuore pulsante del capoluogo subalpino e vogliamo meritare pienamente questa definizione».

Insomma, un percorso dal fascino unico che comincerà dal palco di piazza Borgo Dora, continuerà proseguendo lungo la via omonima fino allo Slargo Centrale, coinvolgendo anche i locali della zona con musica e dj set oltre ad uno “Street Corner” dedicato alla Storia dello Skateboard a Torino.

Il Cortile del Maglio ospiterà invece la rassegna Stragulp, che attrarrà gli appassionati di fumetti ma non solo: dal disegno al doppiaggio, dalla scrittura ai games verrà strutturato un percorso in cui realtà e immaginazione si prenderanno per mano, anche grazie alla presenza di numerosi autori e fumettisti di fama internazionale.

Infine, ci sarà spazio anche per le esposizioni di auto “made in Usa”, oltre a biciclette, Vespe e Lambrette d’epoca presso gli spazi di piazza Borgo Dora, mentre lo street food di qualità delizierà il palato dei presenti con numerosi stand enogastronomici, anche con specialità “a stelle e strisce” orchestrate dall’ex campione di barbecue Matteo Bonetta.