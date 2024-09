Iniziativa del Comune con il Marius Monaco: posacenere gratis ai clienti in occasione del World Clean Up Day

Venerdì 20 settembre è stato celebrato il World Clean Up Day la GIORNATA MONDIALE DELLA PULIZIA.

Con questa iniziativa lo staff del ristorante Marius Monaco vuol contribuire a ridurre i rifiuti che i volontari hanno trovato durante la camminata annuale di raccolta dei rifiuti organizzata dal Comune e dalla Società Monegasca di Risanamento nella giornata di sabato.



I filtri e i mozziconi di sigaretta sono oggi la forma più comune di inquinamento da plastica, con circa 4,5 trilioni di singoli mozziconi che inquinano il nostro ambiente globale (il 40% dei quali finisce negli oceani).



Venerdì e sabato, Marius ha distribuito gratuitamente dei posacenere (grazie al Comune) a tutti i suoi clienti fumatori, con un messaggio che li invitava a NON gettare i loro mozziconi sul pavimento e soprattutto a non buttarli nelle fogne della città. Il ristorante ha utilizzato anche la sua rete di social media per promuovere la necessità di un Principato pulito.



I portacenere tondi in metallo da 4,5 cm sono leggeri e resistenti agli odori, si infilano perfettamente nelle tasche e si aprono e chiudono facilmente con un «pop» quando si preme il centro del coperchio.



Contrariamente a quanto si crede, i mozziconi di sigaretta non sono fatti di carta ma sono costituiti principalmente da acetato di cellulosa, una materia plastica sintetica, e contengono centinaia di sostanze chimiche tossiche. Mentre i filtri delle sigarette, o la parte di plastica dei mozziconi, possono impiegare fino a 10 anni per degradarsi completamente, le sostanze chimiche che rilasciano possono rimanere nell'ambiente per molti anni dopo la fine della vita del mozzicone stesso.

Queste tossine persistenti includono arsenico (utilizzato anche nell'avvelenamento dei ratti), piombo (un veleno che può influenzare lo sviluppo cerebrale dei bambini) e nicotina. Quando queste sostanze chimiche vengono gettate in modo inappropriato dietro l'angolo, attraverso la finestra dell'auto o in una fogna, rilasciano lentamente tossine nei nostri sistemi naturali di acqua e suolo, che rappresenta una seria minaccia per le persone e l'ambiente.

Gli animali ingeriscono costantemente queste plastiche, con gravi rischi per la salute, tra cui soffocamento e aumento della mortalità. Nei tessuti umani sono stati trovati anche microplastici provenienti da mozziconi di sigaretta, il che solleva preoccupazioni sui loro potenziali effetti sulla salute.