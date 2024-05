Per i Roca Boys il sogno F4 si spegne sul tiro di Calathes: a Berlino ci va il Fenerbahce

Una partita terrificante, come l'intera serie, a termine della quale il Roca Team ha finito per cedere le armi contro la magnifica squadra del Fenerbahçe dopo i tempi supplementari: 79-80 il risultato finale).

I turchi hanno ancora una volta fatto fuoco con legna a lunga distanza, per ottenere il biglietto per le Final Four grazie a Calathes e i suoi due missili che hanno chiuso la partita.

In un Gaston-Médecin incandescente, la battaglia è stata terribile durante tutti i 45 minuti.

Il colpo è duro da incassare per i Roca Boys, che ora dovranno passare ai playoff di Betclic Elite per cercare di mantenere il titolo di campione di Francia.

Questa terza epica esperienza in Euroleague è stata comunque ancora una volta memorabile.