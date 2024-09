Intermediazione immobiliare, anche i "Commissari di giustizia" possono effettuarla

Intermediazione immobiliare, una nuova attività per i commissaires de justice



Si tratta di uno sviluppo importante per il settore immobiliare. Dal 1° settembre 2024 i commissari alla giustizia (nuova professione in Francia nata dalla fusione tra l’ufficiale giudiziario e il banditore giudiziario) possono svolgere, in via accessoria, missioni di intermediazione immobiliare.



Questi professionisti ora possono offrire di mediazione e negoziazione immobiliare in aggiunta alle loro missioni tradizionali.



Le competenze del commissario di giustizia al servizio del diritto immobiliare

Già esperto nella gestione degli affitti, il commissario di giustizia può, con l'intermediazione immobiliare, portare le sue competenze legali anche nel campo delle compravendite immobiliari e soddisfare le crescenti aspettative dei clienti in termini di consulenza e sicurezza giuridica delle transazioni immobiliari, a privati e imprese.



Questo nuovo incarico amplia il suo ruolo di esperto nella gestione degli affitti. Dal 2011 possono infatti svolgere in via accessoria l'attività di amministrazione condominiale.

Nel 2015 il loro intervento è stato esteso ai beni degli enti locali, in esecuzione di un mandato.



Secondo il decreto del 3 luglio 2024, i commissari di giustizia possono esercitare le seguenti attività accessorie:

Amministratore di condominio;

Intermediario immobiliare per la vendita di un immobile per il quale già assicurano l'amministrazione e la negoziazione dei termini dell'operazione immobiliare;

Agente assicurativo;

Mediatore giudiziale o in veste convenzionale;

Professionista qualificato incaricato di verificare e approvare i conti di gestione degli adulti protetti.