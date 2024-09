Roquebrune Cap-Martin: la città si tinge di rosa per la campagna di sensibilizzazione sul cancro al seno

In onore dell'annuale manifestazione «Ottobre rosa», la città si prepara a rivestire il colore simbolico che incarna la speranza e la solidarietà nella lotta contro il cancro al seno.

Il CCAS del Comune prevede diverse giornate dedicate alla sensibilizzazione ai rischi di cancro al seno, piazza del mercato a Carnolès e nel Vieux Village.

Ogni anno, l'ottobre rosa, la campagna nazionale di sensibilizzazione allo screening del cancro al seno, che colpisce quasi una donna su 8, segna l'inizio dell'autunno. In Francia, circa 61.000 nuovi casi vengono rilevati ogni anno. Nel 60% dei casi il cancro può essere curato se viene rilevato in tempo. È in questa ottica che la città di Roquebrune-Cap-Martin, attraverso il suo Centro Comunale d'Azione Sociale, si associa a questa azione nazionale proponendo una serie di azioni sul territorio volte ad informare e a fare della prevenzione intorno al cancro del seno.