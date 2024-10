Domani Nizza “festeggia” le api

Nizza festeggia le api: domani, domenica 6 ottobre 2024, al Parc Phoenix, è in programma, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30, la Fête de l’Abeille.

Una giornata dedicata a questo piccolo insetto che “festeggia” 140 milioni di anni, vera sentinella dell'ambiente, prima operaia della biodiversità.

Sono in programma animazioni gratuite dedicate a grandi e piccini.

Negli spazi esterni al parco , dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,30:

Vendita di miele e prodotti dell'alveare dagli apicoltori locali

Stand della Maison del'Environnement e del CIVAM apicole des Alpes Maritimes

Numerosi laboratori per bambini sul mondo delle api e delle piante mellifere

Dedica di libri per bambini sulla natura da parte di Marie Rozsa

Auditorium esterno, ore 11, 14, 15 e 16

Spettacoli per i bambini “Mielline l’Abeille” a cura della Compagnie Annguéléïa

Sala Smeraldo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30

Esposizione delle opere del concorso di disegno delle scuole della Métropole Nice Côte d’Azur «Disegna il poster della Festa dell'Ape»

Laboratori creativi con prodotti riciclati

Laboratorio degustazione di miele e fabbricazione di candele

Laboratorio di disegno

Sala Line tutta la giornata

Quiz sul mondo delle api e della biodiversità

Serra : 9,30-12,30 e 13,30-16,30

Murale sul clima

Murale sulla biodiversità

Murale sull'acqua

Inoltre lunedì 7 ottobre 2024 alle ore 15 al Centre Universitaire Méditerranéen (CUM) é in programma una conferenza sul tema "L'Apicoltura di ieri e di oggi" a cura di Martine Regert, Direttore di ricerca al CNRSCEPAM (Culture et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge) dell'Università Nice Côte d'Azur e di Léon Ducasse, apicoltore a Isola.



Il Parc Phoenix, che per l’occasione sarà aperto gratuitamente, si trova sulla Promenade des Anglais numero 405.