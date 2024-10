Ristrutturazione del mercato della Condamine di Monaco, in Comune un incontro con i commercianti della Halle

Nella serata di ieri, Martedì 8 ottobre, i commercianti del mercato della Condamine sono stati ricevuti in Municipio in occasione di una riunione d'informazione prevista da diversi giorni in presenza del sindaco, Georges Marsan, di Marjorie Crovetto, Vicesindaco, Delegata al Servizio del Dominio Comunale-Commerce, Halles et Marchés, di Isabelle Costa, Segretaria generale, di Christine Goiran, Segretaria generale ausiliare, Jean-Philippe Verdino, Capo del Servizio presso il Domaine Communal, Benjamin Marshall, Capo dei Servizi Tecnici Comunali e di Fabien Darbon, consulente.

Il calendario attuale prevede che l'anno 2025 sarà dedicato agli studi tecnici e di pianificazione per i lavori che si svolgeranno durante tutto l'anno 2026, apertura all'orizzonte febbraio 2027.

Nella sua introduzione, il sindaco ha voluto ricordare che "questa ristrutturazione costituisce un progetto faro del mandato nonché una priorità per la popolazione monegasca e che l'indispensabile messa in conformità del sito è l'occasione di ripensare l'assetto della sala." Ha poi precisato: "Il successo di questo progetto deve essere collettivo affinché il Mercato della Condamine rimanga il cuore popolare di Monaco. Oggi c'è più dialogo che nel 1992 o 2012, siamo nella concertazione".

Tra i punti chiave affrontati, la presentazione degli aggiornamenti agli standard tecnici della Halle da parte dei Servizi Tecnici Comunali; Fabien Darbon ha condiviso il concetto di ammodernamento, mettendo in luce gli aspetti architettonici e funzionali destinati a migliorare l'esperienza dei visitatori; è stato presentato ai commercianti un piano di lavoro, nonché uno studio di ricollocazione temporanea delle cabine durante il periodo di ristrutturazione, garantire la continuità delle attività commerciali.

I commercianti hanno avuto l'opportunità di porre domande e ricevere risposte dettagliate su vari aspetti del progetto, chiarendo così le loro preoccupazioni e aspettative. In aggiunta, è stato consegnato un questionario per consentire a tutti di rispondere e fare proposte.

Allo stesso modo, un modulo sarà presto disponibile per i clienti, sarà disponibile sul posto nella hall in modo che anche i clienti possano partecipare e dare il loro parere. Infine, ogni commerciante sarà anche ricevuto individualmente per parlare della sua situazione