Monaco, svelati i sette romanzi preselezionati per il Coup de Coeur des Lycéens 2025

I primi sette romanzi preselezionati per il Coup de Coeur des Lycéens 2025 sono stati svelati mercoledì 16 ottobre. Sotto la guida dei loro professori di LeAres, la giuria, composta da studenti del secondo anno dei licei Albert I, François d'Assise Nicolas Barré e Rainier III, parteciperà durante l'anno a vari appuntamenti: dibattiti, incontri con gli autori, tavole rotonde.

I sette libri selezionati per questa nuova edizione sono:

• SCHEDATI Simon, Tornado, edi1ons Marchialy;

• GLOWACKI Ingrid, La poetique con le mani nere, edi1ons Gallimard;

• JONAH Anaelle, Danza con le tue catene, edi1ons Fayard;

• KLEBERT Marie, Le Buzuk, edi1ons Viviane Hamy;

• LECAMP Damien, Un padre sulla panchina, edi1ons Léo Scheer;

• ROCCHITELLI Estelle, Dopo la nebbia, edi1ons Dalva;

• VAN LANCKER Lidwine, Frattura(i), editi Libri Agitati.

Gli studenti si riuniranno in aprile per selezionare i romanzi che desiderano includere nella lista e avranno l'opportunità di incontrare gli autori a giugno. Poi, voteranno per il loro lavoro preferito all'inizio del prossimo anno scolastico e il vincitore sarà svelato durante la cerimonia di proclamazione dei Premi della Fondazione Prince Pierre, che si tiene ogni anno in ottobre. Quest'anno, Cécile Tlili ha vinto questo premio per il suo romanzo Un simple dîner, pubblicato da Calmann-Lévy.

Creato nel 2007 in collaborazione con la Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, il Coup de Coeur des Lycéens, che premia un primo romanzo, con una somma di 6000 euro donati dalla Fondation Princesse Grace