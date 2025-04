Monaco: inaugurata la mostra "È stata una prima volta", dedicata ai 40 anni dello stadio Louis II

Dopo la cerimonia ufficiale del 4 febbraio, che ha messo in luce la costruzione e l'inaugurazione dello Stade Louis II 40 anni fa, ieri lunedì 28 aprile si è celebrto un secondo momento forte di questo emblematico anniversario. Una mostra inedita, dedicata questa volta agli attori e agli utenti del sito, si è installata nel cuore di questo luogo unico: la strada pedonale interna dello stadio.

Uno spazio reinventato per l'occasione Completamente rinnovata per ospitare la mostra, la via pedonale interna dello Stade Louis II ha subito un rinnovamento. Per cinque settimane, i lavori hanno permesso di ripensare pavimenti, pareti e soffitti al fine di trasformare questo spazio di passaggio in un vero luogo di deambulazione piacevole, caldo e accogliente.

Quattordici vetrine sono state installate e messe a disposizione delle associazioni e federazioni sportive monegaschi, che presentano liberamente oggetti, archivi e ricordi significativi della loro storia all'interno dello stadio.

Una mostra pionieristica e inedita Intitolata «È stata una prima volta», la mostra mette in luce le «prime volte» che hanno segnato la vita dello Stade Louis II sin dalla sua apertura. Primi eventi, prime emozioni, prime performance: altrettanti momenti chiave, a volte fondatori, a volte unici, che testimoniano la ricchezza e la diversità delle attività ospitate dallo stadio.

I visitatori potranno così rivivere la prima partita di calcio, la prima sfilata d'alta moda, i primi record del mondo di nuoto e atletica, il primo torneo di judo, il primo concerto, oppure la prima consegna delle medaglie dell'Educazione fisica e dello sport, la festa nazionale.

Grazie agli articoli di stampa, alle foto d'archivio, ai manifesti e agli oggetti prestati dai vari attori della vita sportiva monegasca, la mostra offre un tuffo vivo e commovente nella storia dello Stade Louis II.

Un viaggio nel tempo Questa mostra propone un vero e proprio viaggio temporale attraverso quarant'anni di eventi sportivi, culturali, tecnici e istituzionali. Testimonia l'incredibile versatilità di questo edificio fuori dal comune, vero e proprio cuore pulsante della vita monegasca.

La mostra rimarrà accessibile al pubblico per diversi mesi.