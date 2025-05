Nizza in festa: torna il “Festin des Mai” tra danze, sapori e tradizione

Domani, giovedì 1° maggio 2025 , i giardini di Cimiez tornano a riempirsi di colori, suoni e profumi con il ritorno del Festin des Mai, lo storico appuntamento primaverile che celebra le tradizioni popolari nizzarde. L’evento, che si svolgerà ogni domenica del mese, apre le danze con una giornata ricca di spettacoli folkloristici, musica dal vivo, cucina tipica e animazioni per tutte le età.



Questa festa, tra le più sentite dalla comunità locale, affonda le sue radici nell’antichità: già in epoca romana si celebrava il rinnovamento della natura piantando un “mai”, un grande pino decorato con ghirlande floreali e alloro, simbolo di rinascita e prosperità.





Nel tempo, la tradizione si è trasformata in un evento conviviale e gioioso. Il cuore della celebrazione resta il “vira lou mai”, la danza attorno al grande albero eretto in uno dei luoghi simbolici della Vecchia Nizza.

Non mancano i giochi tradizionali come il pilou o il vitou, la gastronomia locale con piatti della cucina nizzarda e l’elezione della suggestiva Regina di Maggio, figura emblematica della festa.



Il Festin des Mai rappresenta non solo un’occasione per riscoprire le radici culturali del territorio, ma anche un momento di incontro e allegria aperto a cittadini e turisti. Un viaggio nella storia e nell’identità di Nizza, scandito dal ritmo dei tamburi, dai costumi tradizionali e dal profumo delle specialità locali.

Questo il programma di giovedì 1° maggio 2025

Jardins des Arènes de Cimiez

Dalle 10 alle 19 - Stand gastronomici sul posto

Scène de l’Oliveraie

Presentazione – Aurélie Basso e Gilles Roche

Ore 11 - Danze folkloristiche a cura di Nice la Belle

Ore 12 - Fanfara L’Écho de la Chaumière

Ore 13 - Bal musette con l'Orchestra Thierry Noll Trio

Ore 14,30 - Elezione della Regina di Maggio

Ore 16 - Danze folkloristiche a cura di La Ciamada Nissarda

Ore 17 - Balèti (ballo tradizionale) con Lu Barbalucou

Petite scène

Ore 14 - Marionette "Gli Animali delle Favole" della Compagnia Kid’am

Ore 14,45 - Fanfara L’Écho de la Chaumière

Ore 15 - Animazione "Cappuccetto Rosso vede rosso" della Compagnia Bal Arts Légers

Ore 15,45 - Fanfara L’Écho de la Chaumière

Ore 16 - Racconti "Le Fiabe della Vecchia Nizza" della Compagnia de la Hulotte

Jardins

Dalle 11 alle 17 - Laboratori, trucca-bimbi, giochi tradizionali in legno, stand associativi e gastronomici.

In caso di maltempo e impossibilità di aprire la Festa di Maggio il 1° maggio, l’evento sarà rinviato a sabato 3 maggio. Il programma rimarrà invariato.