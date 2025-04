Il Gran Maestro dell'Ordine di Malta in visita ufficiale a Monaco per intensificare la collaborazione

Un'occasione significativa per rafforzare la cooperazione tra Monaco e l'Ordine di Malta, unendo storia, fede e impegno umanitario.

Con questo nobile obiettivo, gli scorsi 21 e 22 aprile, nel Principato di Monaco, si è svolto l'incontro del Gran Maestro del

Sovrano Ordine di Malta, S.A.E. Fra' John T. Dunlap, e S.A.S., il Principe Alberto II, insieme ad una delegazione ufficiale coordinata dall'Ambasciatore dell'Ordine di Malta a Monaco, Alberto di Luca.

Raggiunti purtroppo, dalla triste notizia della scomparsa del Santo Padre, il programma è stato un po' modificato, eliminando le occasioni di festa e concentrandosi pertanto interamente sulle questioni di lavoro, visita che, seguendo quella dell'ex Gran Maestro S.A.E. Fra' Matthew Festini nel luglio 2011, ha ulteriormente consolidato i legami storici tra il Principato di Monaco e il Sovrano Ordine di Malta, iniziati nel XII secolo e poi proseguiti nel lontano 1565 quando, Honoré I di Monaco inviò tre galeoni in soccorso dei Cavalieri durante il Grande Assedio di Malta, segnando l'inizio di una relazione profonda. Oggi, questa collaborazione permane attivamente e si esprime attraverso iniziative umanitarie congiunte, come quelle in Libano e Senegal, e solide relazioni diplomatiche, ulteriormente rafforzate dalla presenza nel Principato di Monaco di un'Ambasciata Residente così come solo quelle di Francia e Italia. Al centro del dialogo con le autorità monegasche, la condivisione di una visione internazionale fondata sulla cooperazione multilaterale, la diplomazia umanitaria e la tutela dei più vulnerabili, in particolare attraverso l'impegno comune per il diritto umanitario internazionale e la cooperazione triangolare in Africa e Medio Oriente.



Entrambi hanno rivolto una preghiera e un commosso omaggio a Papa Francesco che "con la sua testimonianza di fede, la sua dedizione agli ultimi e il suo incessante appello alla misericordia e alla pace ha segnato profondamente il nostro tempo e continuerà a illuminare il cammino della Chiesa, come ha ricordato il Gran Maestro, Fra' John Dunlap.



La visita ricorre nel 15° anniversario dell' elevazione delle relazioni diplomatiche tra l'Ordine e il Principato al rango di Ambasciata Residente. "La presenza dell'Ordine a Monaco, con un'Ambasciata e un'Associazione Nazionale, non è solo la conferma di questa amicizia di lunga data, ma anche il segno tangibile che l'Ordine trova nel Principato un partner ideale, animato dagli stessi valori", ha dichiarato il Gran Maestro.



Diversi membri della famiglia Grimaldi sono stati Cavalieri dell'Ordine di Malta: lo stesso Principe Alberto II è Cavaliere dell'Ordine dal 1989, mentre la Principessa Charlène, alla quale sono state presentate proprio il 22 aprile le insegne di Dama di Gran Croce d’Onore e Devozione, riceverà l’investitura in una prossima solenne cerimonia a Roma, probabilmente in autunno.



Nell’incontro, è stato dato particolare rilievo alla collaborazione umanitaria tra il Principato di Monaco e l’Ordine, che si è concretizzata in oltre tredici anni di sostegno a progetti sanitari in Senegal e in Libano. Il Gran Maestro ha auspicato che tale collaborazione possa proseguire, anche in risposta alle gravi crisi umanitarie e ai conflitti in corso in varie parti del mondo: “In linea con i valori cristiani di solidarietà, giustizia sociale e rispetto della dignità umana, Monaco e l’Ordine di Malta sono fedeli alla loro missione di assistere le persone bisognose e sostenere qualsiasi iniziativa che possa portare a una pace giusta e duratura”, ha affermato Fra’ John Dunlap.



Il Gran Maestro ha inoltre incontrato l’Arcivescovo di Monaco, Mons. Dominique-Marie David, e ha visitato lunedì il Centro Cardio-toracico. Istituito grazie al sostegno del Principe Ranieri III e delle autorità monegasche, il centro può contare su una struttura moderna al servizio dei pazienti e su un team medico di rilievo internazionale, punto di riferimento nella medicina cardiovascolare. In collaborazione con il Centro, l’Associazione monegasca dell’Ordine di Malta supporta dal 2011 interventi chirurgici per bambini cardiopatici nei Paesi in via di sviluppo.



Nell’occasione della visita ufficiale infine, il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, ha incontrato Isabelle Rosabrunetto, Direttrice Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione del Principato, esprimendo apprezzamento per l’ottima collaborazione e il finanziamento ai progetti dell’Ordine, tra cui l’Ospedale a Dakar in Senegal e l’Associazione dell’Ordine di Malta in Libano e nondimeno, molto interesse è stato posto nel corso dei vari incontri anche al progetto “Holy Land Emergency” - lanciato dall’Ambasciata dell’Ordine presso il Principato - a favore delle popolazioni di Gaza, dei bisognosi in Libano e delle donne che necessitano cure e ricoveri presso l’Ospedale della Santa Famiglia di Betlemme (gestito dall’Ordine di Malta).



Infine, la delegazione si è riunita nella Cattedrale per un momento di raccoglimento, durante il quale il Gran Maestro ha deposto una corona di fiori sulle tombe del Principe Ranieri III e della Principessa Grace. La corona, realizzata con cura dal Primo Consigliere d’Ambasciata e Vicepresidente del Garden Club, Cecilia Casiraghi, ha reso omaggio alla loro memoria.

PHOTO CREDITS: Eric Mathon / Palais princier de Monaco