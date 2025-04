La Festa di Maggio si terrà al Parc du Pian di Mentone domenica 4 maggio 2025, dalle 10:00 alle 17:00, per il divertimento di grandi e piccini!

Con i suoi giochi e attività per bambini dai 2 anni in su, questo evento organizzato dal Comune e dal suo Ufficio Turistico renderà la giornata un momento di divertimento per tutta la famiglia.