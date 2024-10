Il Principato di Monaco ha un nuovo strumento per misurare la violenza in una coppia e nelle relazioni tra giovani

Nel quadro delle azioni messe in atto per accompagnare le donne vittime di violenza domestica, il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne ha pubblicato un opuscolo intitolato «Scala della violenza» in collaborazione con la Direzione dell'Azione e dell'Assistenza Sociale per aiutare a misurare il grado di violenza in una coppia.

L'obiettivo è quello di mettere a disposizione dei professionisti monegaschi uno strumento per facilitare la presa di coscienza delle vittime e permettere loro di riconoscere meglio le situazioni di violenza, anche di pericolo in cui possono trovarsi.

La scala della violenza si riferisce a tre livelli: Serenità - Allarme - Pericolo e dà per ciascuno degli esempi di comportamenti caratteristici. Questi esempi coprono diverse forme di violenze: psicologiche, economiche e amministrative, fisiche e sessuali.

Il documento, che si presenta sotto forma di volantino in formato tascabile, contiene anche una traduzione in lingua inglese e i contatti utili disponibili nel Principato.

È stato messo a disposizione dei professionisti della Direzione dell'Azione e dell'Assistenza Sociale, del Centro Ospedaliero Principessa Grace, dell'Associazione di Aiuto alle Vittime di Reati (AVIP), della Direzione della Sicurezza Pubblica, della Direzione dell'Educazione Nazionale della Gioventù e dello Sport, della Direzione dei Servizi Giudiziari e dell'Ordine degli Avvocati

In aggiunta, una versione dedicata ai giovani è stata pubblicata in collaborazione con la Direzione dell'Azione e dell'Aiuto Sociale e la Direzione dell'Educazione Nazionale della Gioventù e dello Sport. Questa scala della violenza «giovanile» utilizza un linguaggio ed esempi che coprono forme di violenza che li riguardano direttamente: cyberviolenze, violenze psicologiche, fisiche e sessuali.

Per saperne di più potete inquadrare il QR Code qui sotto: